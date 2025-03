Sunt scene de o cruzime extremă, pe seama cărora un copil de 14 ani, se distra. Kilometri întregi a târât câinele legat de căruţă, pe un drum de pădure. Într-un final, un om a văzut grozăvia şi l-a urmărit până când a eliberat animalul. Era aproape mort.

"Am văzut căţelul mergând pe drum, câinii mei l-au lătrat şi atunci când m-am uitat era un câine de talie mare, care era foarte slăbit. Am ţipat cât am putut tare la el, dar nu mi-a dat nicio importanţă, a mânat calul mult mai repede, a luat-o calul la galop. În momentul ăla, am fugit după el, am luat maşina şi am fugit. Am oprit la circa un kilometru de aici", ne-a povestit bărbatul care a salvat câinele.

"Câinele nu putea să meargă, făcea câţiva paşi şi cădea jos. Era înfometat, într-o stare deplorabilă. Nicio secundă n-a mers pe picioarele lui", ne mai spune bărbatul.

Explicaţia şocantă a mamei băiatului

Totuşi, copilul care l-a chinuit nu a schiţat vreo emoţie. Mama băiatului îi ia apărarea şi spune că a ajuns să tortureze câinele fără să vrea.

"El mi-a spus că se duce să ia câinele de la fratele lui. S-a dus cu căruţa să-l ia şi să-l aducă la celălalt frate care stă la stână, să-l aducă la stână. Dar el n-a vrut să facă treaba asta. A zis că nu l-a legat de căruţă. Din căruţă, i-a căzut jos, când a dat să sară după câine jos, calul a pornit şi n-a mai putut fi oprit", spune mama copilului.

Căţeluşa Sara a ajuns la un adăpost pentru animale în stare foarte gravă. Şi-a revenit cu greu, după două zile grele de recuperare. Îngrijitorii îi caută acum o familie iubitoare, pentru că are nevoie în continuare de multă atenţie.

Cum explică psihologii violenţa faţă de animale

Psihologii spun că gesturile de cruzime sunt un comportament învăţat, de cele mai multe ori, în familie.

"Face trimitere în mod sigur la mediul în care se dezvoltă acest adolescent. Cel puţin în această situaţie mediul este complet nefavorabil, mai mult chiar, tind să cred că putem vorbi de un mediu care încurajează infracţionalitatea. În primul rând este posibil ca el să fi asistat la astfel de scene în copilăria lui, scene de violenţă, scene de agresivitate ieşită din comun, care nu au fost pedepsite şi nu a înţeles că toate aceste comportamente au nişte repercusiuni pedepsite de lege", explică Adrian Marmeluc, psiholog.

Cu privire la fapta săvârşită, poliţiştii s-au sesizat şi au întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârşirii de rănirea cu intenţie a animalelor, faptă prevăzută în Legea 215-2004, privind protecţia animalelor, potrivit IPJ Suceava.

Direcţia General de Asistenţă şi Protecţia Copilului a fost sesizată, iar băiatul urmează să fie supus unor expertize psihologice.

