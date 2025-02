225 de pătrăţele colorate, 25 de minute, şi nenumărate posibilităţi. Aşa arată competiţia de Scrabble pentru elevii din comuna Cristești, judeţul Botoşani. Deşi drumul a fost plin de provocări, copiii au ajuns să facă performanţă. Totul, urmând exemplul profesorului lor, şi el multiplu campion.

"Nu ştiam cu ce se mănâncă. Am mers în librărie, am luat un joc de carton, am tras litere, iar eu prima depunere am început-o din A1, când normal una dintre litere trebuie să treacă prin centru", spune Vasile Mihalache, învăţător.

"Aceste ore de pregătire se desfăşoară în afara programului de lucru al elevilor, punându-i la dispoziţie domnului învăţător spaţiul adecvat", spune Bogdan Ciobanu, director şcoală.

Sportul necesită nu doar o cunoaștere profundă a limbii române, ci și o abilitate excepțională de a combina literele pentru că totul se desfăşoară după reguli stricte.

"Avem două duplicate şi jocul cuvintelor. La dublicate se trag fie şapte litere, fie şase, şi noi compltăm cu una în cazul în care se trag şase şi trebuie să căutăm cea mai valoroasă depunere. Depinde de poziţie, pentru a fructifica punctele sau cuvântul dacă îl putem forma din şapte litere pentru a primi prima descreve. Jocul corespunde prin a face cuvinte cât mai valoroase folosind diferite litere cu diferite valori, folosindu-te şi de pătrăţelele colorate care înmulţesc cu doi sau cu trei litera sau cuvântul între ele", explică un pasionat al jocului.

Anastasia este pasionată de acest sport încă din copilărie, atunci când şi-a pus în minte că va deveni cea mai bună jucătoare.

"Am un frate mai mare care juca, am văzut la el, mi-a plăcut, aşa că am vorbit cu domnul Mihalache şi am început să particip şi eu la competiţii", spune Anastasia.

Iar eforturile nu au rămas nerăsplătite.

"Am luat titlul de campion naţional la perechi. Aici vicecampion naţional la clasament general, campion naţional la compuneri şi locul doi la libere, locul doi naţional de libere", spune Anastasia.

De 15 ani, elevii participă constant la competiții locale și naționale, unde reușesc mereu să câştige premii, dar şi să impresioneze juriul.

