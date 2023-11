Vezi și

Cel mai lung pod în arc din România se întinde într-un decor de poveste, între crestele masivelor Bucegi şi Piatra Craiului. Este pe Drumul Naţional 73 şi face legătura între Rucăr şi Bran.

Claudiu Loghin, reporter Observator: Aşa arată cel mai lung pod în arc din România cu calea de rulare sus. Are o lungime totală de 170 de metri şi traversează albia râului Dâmboviţa, exact în zona localităţii Podul Dâmboviţei.

Podul a fost ridicat de o firmă românească într-un an şi jumătate

Podul are peste 30 de metri înălţime şi a fost ridicat de o firmă românească într-un an şi jumătate. Vechiul pod peste Dâmboviţa este construit din piatră în secolul 19. Are o cale de rulare îngustă, iar specialiştii au stabilit că nu mai este sigur pentru traficul de mare tonaj. De acum va mai fi tranzitat doar cu maşini care au sub 16 tone.

Claudiu Loghin, reporter Observator: Între cele două poduri din podul Dâmboviţei este o distanţă de nici 500 de metri. Acela este podul nou şi vreau să vă arăt podul vechi, situat foarte aproape de noi, construit din piatră în 1886 şi declarat monument din 2010.

Ce părere au şoferii despre noul pod

Şoferii şi localnicii sunt deopotrivă încântaţi.

Şoferiţă: Nu se mai face atâta aglomeraţie pe aiEci, pe la Podul Dâmboviţei, chiar când trebuia să treci podul treceau tirurile să puteau întâmpla accidente, oricum este o investiţie foarte bună!

Şofer: E super! E şi o atracţie turistică.

Şofer: Nu mai e traficul care era în sat.

Proiectul a costat 46 de milioane de lei, din care 32 de milioane bani europeni.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News!