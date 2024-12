Cine este Horațiu Potra. "Șeful" mercenarilor români, prins cu un arsenal în trafic, are o avere care se întinde pe 21 de pagini

Horaţiu Potra (54 de ani), identificat în spaţiul public, în ultimele zile, ca şef al mercenarilor care asigură paza lui Călin Georgescu, este cu siguranţă unul dintre politicienii cu cea mai mare avere afişată în declaraţiile oficiale. El spune, în datele oficiale despre publicate online, că are dublă cetăţenie, româno-franceză.

El povesteşte public că a avut un "traseul profesional plin de provocări".

Potra spune că a absolvit "Liceul de Mate-Fizică Axente Sever", după care a fost "admis cu succes în cadrul Institutului Politehnic Timişoara, pe specializarea de electronică & telecomunicaţii". El declară de asemenea că este absolvent al Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Drept "Simion Bărnuţiu".

În CV-ul publicat chiar de el, Potra spune că deţine o diplomă de Master obţinută la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, cu "profil Managementul Combaterii Terorismului şi Criminalităţii Transfrontaliere".

"Dorinţa de a depăşi limitele convenţionale m-au condus spre Legiunea Străină, unde am avut oportunitatea de a călători prin lume şi de a participa în diverse evenimente şi conflicte internaţionale. Într-un final devenind preşedintele asociaţiei românilor care au activat in Legiunea Franceza (RALF)", se descrie fostul mercenar.

Conform aceluiaşi document, Potra a activat în Congo "pentru instruirea armatei congoloeze (FARDC) si pentru protecţia oraşelor Goma şi Sake, împotriva rebelilor locali M23, susţinuţi de armata rwandeză", în Republica Centrafricană, a fost responsabil de securitate pentru societăţi miniere cu activităţi în Sierra Leone, susţinând, de asemenea, că timp de doi ani, între februarie 2010 şi ianuarie 2012 a fost "Conseiler în securitate pentru nepotul regelui din Qatar (Iordania, Qatar, Egipt, EU)".

CV-ul lui Horaţiu Potra face trimiteri la activităţi în oraşe precum "Bruxel" sau ţări precum "Republica Centruafricana".

Susţine că a este "premiant" al şcolii "Boguar din Burxel", unde a urmat un Curs practic de Garda de Corp, cu mentiunea 'Cea mai înalta distinctie'. Unitatea de învăţământ la care face referire nu poate fi identificată online.

Familia, patria, credinţa, în programul electoral al candidatului Potra

La 9 iunie anul acesta, Potra a candidat sub sigla Partidului Patrioţilor pentru funcţia de primar al municipiului Mediaş oraşul său natal. La alegerile locale din acest an, el a ratat la limită funcţia de edil, fiind votat de 7480 de locuitori ai oraşului Mediaş şi pierzând la doar 226 de voturi în favoarea primarului ale, liberalul Gheorghe Roman.

El a promis medieşenilor "un Mediaş măreţ", iar multe dintre ideile prevăzute în programul său electoral se regăsesc în discursul public al lui Călin Georgescu.

Programul electoral al candidatului la Primărie Horaţiu Potra includea: "Asigurarea independenţei energetice a ROMÂNIEI şi implicit a unui preţ accesibil cetăţeanului şi mediului de afaceri; Organizarea economiei pe principii sănătoase pentru asigurarea sustenabilăţii, dezvoltării armonioase şi a profitabilăţii acesteia; Sprijinirea efectivă a capitalului românesc şi a mediului de afaceri care să devină predictibil, sănătos şi stabil; Stimularea cetăţenilor români care se întorc acasă pentru înfiinţarea unor afaceri; Relaxarea şi debirocratizarea sistemului fiscal; Folosirea eficientă a materiilor prime, cu prioritate în economia naţională".

Potra promovează idei precum "Să trăim şi să mâncăm româneşte", iar formaţiunea sa politică, Partidul Patrioţilor se recomandă ca fiind "al tuturor românilor şi vă respectă credinţa, religia, viaţa, cultura, obiceiurile, tradiţiile, proprietatea, libertatea, dreptul de exprimare şi ocroteşte familia". În calitate de candidat la Primărie, fostul luptător promitea "reducerea taxelor locale, locuri de muncă, sprijin pentru producătorii locali, şi aducerea de investitori străini" în oraş.

El mai militează pentru "Asigurarea obligatorie pentru toţi cetăţenii români, fără discriminare şi indiferent de naţionalitate, a asistenţei medicale primare şi de specialitate, în primul rând în ţară, precum şi a tratamentului gratuit".

Venituri de un milion de euro, într-un an, din "pregătire fizică"

În declaraţia de avere depusă anul acesta în calitate de consilier local al municipiului Mediaş, Horaţiu Potra declară, pentru anul trecut, un venit de 1.155.000 de euro obţinut ca persoană fizică autorizată cu obiect de activitate "Pregătire fizică şi antrenament de specialitate".

La acesta se adaugă un venit de 24.000 de lei, aferent anului 2023, ca administrator al unei firme.

Declaraţia de avere a lui Horaţiu Potra, care se întinde pe 21 de pagini şi care a fost completată anul acesta arată că acesta deţine 75 de terenuri, de la intravilane, de câteva sute de metri pătraţi, la terenuri forestiere, 30 de apartamente, case, imobile folosite drept spaţii comerciale sau de producţie. 14 conturi bancare cu sute de mii de euro dar şi lingouri de aur care cântăresc 15 kilograme şi valorează 6.150.000 de lei.

Este asociat în opt firme, membru în Asociaţia Românii care au activat în Legiunea Franceză şi preşedinte al filialei Mediaş a Partidului Patrioţilor.

Legături controversate

Potrivit site-ului tvrinfo.ro, anul trecut, jurnaliştii de la Deutsche Welle l-au acuzat pe Horaţiu Potra de legături cu mercenarii ruşi din Wagner.

"Aceste informaţii sunt nişte speculaţii, poate se face un pic legătura în 2016-2017 am fost în Republica Centrafricană, am instruit garda prezidenţială gratis. Şi în perioada aceea încă nu era Wagner ajuns în Republica Centrafricană. Imediat, pe la mijlocul lui 2017 au intrat. Poate unii fac legătura şi spun că eram pe fişele de plată Wagner. N-am nicio legătură, nu am cunoscut niciodată pe nimeni din mişcarea Wagnwer", a replicat Potra, conform sursei citate.

Potra este cunoscut şi pentru postările sale pro-ruse în care a cerut public ca România să nu mai trimită arme şi muniţii Ucrainei.

"Nu neg, am pus nişte postări pro ruse, nu neapărat pro ruse, mai bine aş spune pro România. Nu văd de ce noi, ca români, ne-am implica în conflictul ruso-ucrainean", a argumentat Potra.

În urmă cu 13 ani, Potra a fost achitat într-un dosar instrumentat de DIICOT, în care a fost acuzat trafic de droguri şi a primit 2 ani şi 8 luni de închisoare cu suspendare pentru deţinere ilegală de arme de foc.

În 2010, comisarul Traian Berbeceanu, pe atunci şef al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Alba povestea despre Potra "Din activităţile pe care le-am desfăşurat, am stabilit că liderul grupării îşi antrena oamenii în zone din apropierea municipiului Sibiu şi Mediaş, în păduri. Efectiv, făceau trageri cu armamentul, făceau instruiri de luptă corp la corp, instruiri de supravieţuire în condiţii deosebite, se deplasau în acest sens cu maşini de teren, chiar organizaseră un soi de tabără militară la o fermă pe care o deţinea liderul grupării infracţionale".

Berbeceanu dezvăluia că în imobilele şi alte locuri folosite de Potra şi apropiaţi ai acestuia au fost găsite "arme care în orice moment ar fi putut fi folosite de o celulă teroristă, la un act terorist" dar şi "raniţe pregătite cu tot echipamentul necesar, inclusiv cagule, arme albe, sprayuri irritant-lacrimogene sau paralizante, schimburi de haine şi subţiri şi groase pentru anotimp rece, truse medicale, tot ce are nevoie o persoană antrenată să supravieţuiască într-un mediu ostil".

