Şoferul în vârstă de 28 de ani era în maşină împreună cu un prieten. Cei doi mai aveau puţin până acasă, pe Prelungirea Ghencea, când femeia ar fi sărit în faţa maşinii, pentru a prinde un câine, care ajunsese pe carosabil. Din cauza şocului, bărbatul a oprit maşina abia la 200 de metri de locul accidentului. Acolo a sunat de urgenţă la 112.

În stare critică la spital

Şofer: Era o femeie cu un câine. A fugit după câine. Eu am frânat, ud pe jos... Şoc. E prima oară în viaţa mea când se întâmplă chestia asta. Eu prima oară am avut impresia că am lovit câinele şi colegul care a fost cu mine în maşină, a spus „cred că ai lovit-o şi pe femeia aia“. Şi atunci m-am oprit şi am sunat la Poliţie.

Anca Păun, avocatul şoferului: Nu a fost o atitudine prin care s-a urmărit să inducă în eroare organele de cercetare sau să fugă de la locul accidentului. Deci, după 200 de metri, au oprit şi au anunţat.

Victima a fost transportată de urgenţă la Spitalul Municipal din Capitală cu traumatism cranian şi cu bazinul fracturat. Vecinii femeii spun că aceasta încerca frecvent să prindă câinii care ajungeau pe carosabil. Bărbatul a fost testat cu aparatul drugtest şi etilotest, iar rezultatele au fost negative. Totuşi, a fost condus la spital pentru prelevarea probelor biologice. Astăzi urmează să meargă la audieri.

