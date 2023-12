Vezi și

Cu un oras spectacol, ce trebuie vizitat nu doar acum in preajma sarbatorilor ci tot timpul anului pt ca e magic tot ce gasiti aici. Dovadă, în weekend, cel puţin, targul de craciun este cel mai aglomerat loc din oraş. Întreaga Piata Centrala de aici din zona istorica are peste 9.000 de metri pătraţi, dar chiar si asa e plin de oameni si e greu sa iti faci loc pe aleile inguste ale targului.

Momentul aprinderii luminiţelor de Crăciun este unic an de an

Chiar si in timpul zilei, pentru ca noi am ajuns ceva mai devreme pe aici, am inaintat printre casute incet, cu pasi mici si iti ia ceva timp sa te bucuri de tot ceea ce gasesti aici. Nu uita ca Praga e vizitata anual de 4 milioane de turisti si multi dintre ei vin acum, iarna. La casute gasesti cam tot ce iti doresti, de la mancare, la decoratiuni de Craciun sau globuri facute manual. Nu as putea sa iti spun un preparat traditional care mi-a atras atentia in mod deosebit, pt ca mancarea de aici e asemanatoare cu ceea ce am gasit la Budapesta sau Bratislava, poate difera putin modul de preparare si condimentele folosite.

Momentul aprinderii luminitelor de Craciun este unic an de an, dar nu si in Praga. Cele 100.000 de beculete de pe brad sunt oprite inainte de lasarea serii, iar mai apoi pornite din ora in ora, pentru ca toti vizitarorii sa se poata bucura de spectacolul de lumini si, de ce nu, sa isi poata realiza cele mai reusite amintiri foto sau video. Praga e orasul celor 100 de turnuri, dar unul e mai special si e chiar aici langa Târgul de Craciun. Turnul ceasului astronomic, care ofera un moment special la fiecare ora fixa poate fi vizitat, astfel incat sa vezi totul de sus.

