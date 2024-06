Este vorba despre un exemplar din specia marsuinilor. Cei care au făcut descoperirea au fost chiar turiştii care se aflau pe plajă în momentul respectiv. Momentan nu se cunoaşte ce a dus la moartea animalului, însă specialiştii au o posibilă explicație.

Un mamifer înrudit cu delfinul, găsit mort

"Marsuin înseamnă porc de mare, că e grăsuţ, aşa şi nu are botul. Are botul scurt, nu are rostrul lung ca un delfin. Caracteristic pentru marsuini este culoarea foarte închisă. Sunt des surprinşi în plasele pescarilor, din cauză că nu au atâta putere să iasă. Ei intră acolo să se hrănească, să prindă câte un peşte", spune Adrian Bâlbă, medic veterinar.

Vezi și

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Credeţi că sunt pregătite autorităţile să facă faţă codului roșu de caniculă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰