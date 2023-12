Deşi au trecut 23 de ani de la moartea fiicei sale, care avea doar un an, Cristian nu a putut trece niciodată peste pierderea ei. A suferit şi s-a lăsat măcinat în tăcere toată viaţa lui. A ales ziua onomastică a copilei ca să o urmeze în moarte. S-a dus la ea la mormânt, dar nu ca să-i ducă flori, ci ca să îşi ia viaţa .

Ori de câte ori avea liber se ducea la mormânt şi o plângea pentru moartea ei fulgerătoare. Andreea nu a apucat să se bucure de viaţă. S-a stins pe când avea doar un an. Deşi a mers mai departe, sufletul lui a rămas în urmă.

Cristian avea 47 de ani şi era poliţist de 25 de ani. Era acum şeful Postului de Poliţie din comuna Stăuceni. S-a sinucis cu arma din dotare pe mormântul fetiţei lui. Vestea morţii i-a cutremurat pe cei dragi. „Din pacate Cristian suspinele tale nu au fost auzite. Regret ca nu te-am ascultat, ca n-am fost mai aproape cat sa iti ascult durerea. Ascultati-va prietenii, familia, aproapele, ascultati si inima omului nu doar cuvintele. Am spus-o si o repet, atunci cand un om face asta este si pentru ca prietenii n-au fost prieteni. Cristi ramane un simbol de zambet si in ciuda actiunii sale, va ramane pentru mine un simbol de optimism! Dumnezeu sa te ierte, si tu pe noi!”, „Dumnezeu să te ierte și să te odihnească în pace dragul meu verișor”, „Mult prea devreme! Dumnezeu sa te ierte, dragul meu Cristi!” „Dumnezeu să-l ierte iar familiei condoleanțe și putere de a trece peste acest moment greu de acceptat!”, „Dumnezeu sa.l odihneasca in pace si lumina!”, sunt doar câteva dintre mesaje.

Ce spun poliţiştii

Pe 30 noiembrie, în jurul orei 10:30, am fost sesizați cu privire la faptul că în comuna Vlăsinești, a fost găsită o persoană decedată, care prezenta o plagă împușcată la nivelul capului. În urma deplasării la fața locului s-a constatat că cele sesizate se confirmă, fiind stabilită identitatea victimei, în persoana unui bărbat, de 47 de ani, din municipiul Botoșani.

Totodată, s-a constatat faptul că acesta este polițist activ al Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, fiind încadrat din anul 1996. Cercetările sunt continuate sub sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani, pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă, urmând să se stabilească cu exactitate împrejurările în care s-a produs evenimentul.

