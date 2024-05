Ieri, în momentul în care a ajuns acasă de la serviciu şi a coborât din maşină, bărbatul a suferit infarct, spun reprezentanţii Părimăriei Săcelu, potrivit goljonline.ro.

Ionuț era căsătorit și avea doi copii mici

A picat din picioare și a decedat chiar lângă autoturism. S-a dat alarma la 112, însă, la sosirea ambulanței, pentru bărbatul de 40 de ani nu s-a mai putut face nimic.

Vestea morții i-a șocat pe toți cei care l-au cunoscut, iar mesajele de durere continuă să curgă pe rețelele de socializare:

"Vei rămâne în amintirea noastră, vesel și pozitiv așa cum te-am întâlnit pentru prima oară. Ai fost un coleg de nădejde, care înveselea situația indiferent de cât de rea era aceasta. Ne va lipsi optimismul, veselia și mai ales glumele cu care ne-ai obișnuit în acești ani. Regretăm nespus pierderea ta și suntem cu sufletul alături de familia greu încercată. Sincere condoleanțe!" / "Drum lin către îngeri preten drag și minunat coleg …..Ionuț Șerbănete" / "Am citit de 3 ori mesajul...până să realizez că este vorba despre tine ...despre Ionuț Șerbănete ...colegul meu de bancă, colegul meu de liceu! Viața nu ne-a intersectat de prea multe ori în ultimii 20 de ani, dar pot să spun că m-a tulburat tare rău vestea morții tale! Se spune că Dumnezeu mai are nevoie lângă El și de oameni buni ...iar tu ai fost bun, extraordinar de bun, iar Dumnezeu a decis să faci parte din Împărăția Lui. Drum lin printre îngeri, Ioane! Mai devreme sau mai târziu ne vom revedea (îți doreai să ne revezi pe toți, ne scriai că îți este dor de noi ) și vom continua drumul de unde viata ni l-a întrerupt! Dumnezeu are alături de el un om bun și știu sigur că va avea grija de tine".

Ionuț Răzvan Șerbănete avea 40 de ani, era căsătorit şi avea doi copii, cel mai mic de doar 2 anişori.

