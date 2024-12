Suresh lucrează de un an la o patiserie din centru Capitalei. A venit din Sri Lanka, în căutarea unui trai mai bun. "România e ok, salariul e bun, românii sunt oameni buni", a declarat Suresh Dassanayake, angajat patiserie. Mai are încă 29 de colegi asiatici pentru că nevoia de forţă de muncă la noi e imensă. "Acum 3 ani, criza forţei de muncă se acutiza, astfel că, din lipsa de personal român, am fost nevoiţi să aducem personal din Asia", a declarat Cristian Chiţu, proprietar patiserie.

Între timp, cel puţin 1.000 de străini au plătit pentru a tranzita ţara noastră, cu scopul de a ajunge ilegal în vestul Europei

"Cererea se intensifică şi este în creştere. Pe toate domeniile, inclusiv construcţii, automotive, industrii, cât şi lucrători casnici. De regulă, salariile sunt de 3-4 ori mai mari. ei vin să lucreze pentru bani, exact cum pleacă românii să lucreze pentru bani", a declarat Yosef Gavriel Peisakh, manager agenţie de recrutare. Numai că şi muncitorii asiatici ar putea pleca din România. Aproximativ 35% dintre angajaţii străini au fugit după intrarea României în Schengen cu spaţiul aerian. Iar procentul ar putea creşte din ianuarie, când intrăm şi cu frontierele terestre.

"O să se ducă liniştiţi către Franţa, Germania, tot ce înseamnă salarii mai mari. Pe aceleaşi roluri pe care le au, ar câştiga dublu. În construcţii şi în HORECA", a declarat Sorina Faier, specialist resurse umane. "Riscul există. Dar trebuie discutat la nivel european. să existe un registru electronic al salariaţilor. Angajatorii din UE să poată vedea daca are un contract de muncă activ sau nu, în altă ţară", a declarat Yosef Gavriel Peisakh, manager agenţie de recrutare. Plecarea muncitorilor asiatici ar destabiliza întreaga piaţă.

"Să găsim alte soluţii. Sau o să avem, pentru un muncitor, o să avem doi aduşi, ca unul să-l avem on hold. dar o să crească enorm aceste costuri. Să le crească salariile. Dar este destul de dificil, pentru că noi nu avem puterea financiară pe care o are Germania", a declarat Sorina Faier, specialist resurse umane. Ministerul Muncii a admis pentru acest an introducerea unui contingent de 100.000 de lucrători străini pe piața forței de muncă din România. Între timp, cel puţin 1.000 de străini au plătit pentru a tranzita ţara noastră, cu scopul de a ajunge ilegal în vestul Europei. Autorităţile au dat de urmele reţelei de trafic de migranţi şi au făcut percheziţii în mai multe judeţe.

