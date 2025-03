Claudia Corsei are 37 de ani și se confruntă cu probleme de greutate încă din copilărie. Deşi nu a încetat să lupte, rezultatele au apărut doar când a cerut ajutorul unui specialist. "În ultimele trei luni am reuşit să pierd undeva la 17 kilograme. Cu o dietă echilibrată, cu suficientă mâncare, dar numărate caloriile şi consider că este un progres. Au fost dezavantaje financiare avand în vedere că am fost la câteva analize şi a trebuit să plătesc", a declarat Claudia Corsei, pacient.

Obezitatea e o problemă de sănătate, care afectează milioane de oameni la nivel global

Obezitatea e o problemă de sănătate, care afectează milioane de oameni la nivel global, iar România nu face excepție. Ţara noastră se confruntă cu o creștere semnificativă a cazurilor. Şi, dacă trendul se menţine, până în 2030, aproape 11 milioane de adulţi români vor avea un indice de masă corporală ridicat. În premieră pentru sistemul public de sănătate din România, la Timişoara s-a lansat Centrul de Management al Obezităţii. Aici, bolnavii vor fi consultaţi de o echipa extinsă de medici, de la diabetologi şi endocronologi, până la chirurgi şi psihologi. Totul, pe baza trimiterii de la medicul de familie, iar costurile sunt suportate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

"70% din populația țării noastre este supraponderală sau obeză, cu consecințe grave pentru sănătate, deoarece obezitatea nu vine niciodată singură. Pacientul, odată ajuns la noi, va fi primit de un manager de caz; acesta îi va face o evaluare și recomandări inițiale, iar pe baza celor găsite în evaluarea inițială, îl va îndruma către ceilalți specialiști implicați în acest centru", a declarat Bogdan Timar, iniţiatorul proiectului. "Toate vor fi oferite integrat şi, foarte important, gratuit, pentru pacienţi, ceea ce e cu adevărat un caracter de unicitate", a declarat Dorel Săndesc, manager Spitalul Județean Timișoara. În a doua etapă a proiectului, vor fi incluşi atât copii cât şi adolescenţi, mai ales că numarul celor cu probleme de greuatate a crescut brusc în ultimii ani.

