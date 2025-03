Furnizorii de energie distribuie pliante cu oferte tentante. "Am luat două centrale şi un aer condiţionat. E avantajos că nu se simte. Nu plăteşti o dată 60 de milioane la o rată. Vine pe factură, nici n-o simt, nici n-o văd. Cât de mare este rata? până în 200 de lei. 179 parcă. Pe ce perioadă? 36 de rate", ne povesteşte Petre Spârleanu. Toate aparatele pot fi cumpărate cu plata în rate.

Clientul trebuie doar să-şi contacteze furnizorul de energie pentru a-i cere o ofertă. Pentru un sistem fotovoltaic de 3,3 kWh, rata lunară porneşte de la 327 de lei. Dacă se adaugă şi bateria de stocare, rata ajunge la 458 de lei.

Cu o condiţie: clientul să fie cu facturile la zi

"Este o creştere semnificativă, de la an la an, pentru clienţii care doresc implementarea de sisteme fotovoltaice. Deja avem 5 mii de sisteme fotovoltaice instalate", ne explică Bogdan Antal, reprezentant furnizor de energie.

Diversificarea ofertelor vine din dorinţa furnizorilor de a-şi păstra cât mai mult clienţii.

"Avem această aşteptare ca, odată ridicarea pieţei reglementate clienţii casnici, vom avea o creştere a preţului. Deci sunt 2 strategii. Aceea de a atrage clienţi prin alte motive decât preţul. Dar şi pentru că, deoarece oferta de energie va fi mai scumpă, sunt aceste soluţii care pot duce la eficientizarea consumului", declară Mihnea Cătuţi, expert energie.

Clienţii care au rate la furnizori se pot muta la altă companie după ce îşi achită datoria.

