Experienţa neplăcută a unui turist român în Istanbul, chiar în prima zi de vacanţă: "Hoție pe față"

Românul a povestit că a ieşit să mănânce un kebab în Marele Bazar împreună cu prietena sa, însă nota de plată a fost una de-a dreptul exagerată. Aproximativ 55 de euro. Şi nu a fost prima experienţă de acest fel. Chiar şi la Uber a fost ţepuit.

Experienţa neplăcută a unui turist român în Istanbul

„Fraților, am mâncat împreună cu prietena mea în Bazar câte un kebab (muuult sub așteptări) și am plătit 1900 de lire. Hoție pe față... Sper să ajute pe cineva pățania mea”. Plata n-a venit pe un bon fiscal, ci pe o hârtie scrisă de mână, scrie Adevarul.

Articolul continuă după reclamă

Iar într-un comentariu la aceeași postare, a mai menționat și că: „M-au furat chiar și la Uber. La sfârșitul cursei mi-au cerut și cash, fiindcă a fost foarte aglomerat traficul”.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 3 voturi

Întrebarea zilei Ascultaţi manele? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰