Explicaţia fenomenului care a stârnit panică în oraşul Vulcan. Trei şcoli au fost închise de teama unei tragedii

Mirosul puternic de gaz a alertat ieri locuitorii din Vulcan, iar trei şcoli din oraş şi-au întrerupt activitatea. Aproape 1.300 de elevi au fost trimişi acasă, după ce unii dintre copii au acuzat dureri de cap.

Lucian Morogan, purtător de cuvânt ISU Hunedoara: Din primele verificări a reieşit că sursa ar putea fi instalaţia de desulfurare a Termocentralei Paroşeni.

Eusebiu Durbacă, director general Complexul Energetic Valea Jiului: S-a simţit miros mai intens de sulf sau de dioxid de sulf. Nu sunt probleme din punct de vedere al valorilor. Sunt valori normale. Nu există niciun risc pentru a pune sănătatea sau viaţa în pericol.

Până să se lămurească de la ce provine mirosul înţepător, panica s-a instalat şi în primărie.

Cristian Merişanu, primar Vulcan: Iniţial, fiecare dintre noi am crezut că este o scurgere în locul în care ne aflam. De exemplu, noi, aflându-ne în primărie, am crezut că în jurul primăriei sau la instalaţia primăriei de gaz este o problemă şi am solicitat imediat un echipaj de la gaz.

Din fericire, nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri medicale în urma incidentului. Specialiştii vin şi cu explicaţii. Din cauza presiunii atmosferice scăzute, mirosul de gaz s-a simţit mult mai puternic decât în alte zile. Dioxidul de sulf este un gaz incolor, care irită mucoasele căilor respiratorii şi are un miros pregnant. În concentrații mari este toxic. Calitatea aerului în Vulcan este în continuare atent monitorizată de autorităţi.

