Momentele dramatice se petrec pe o trecere de pietoni din Alba. Bunica de 67 de ani îşi ţine nepoata strâns de mână, o fetiţă de cinci ani, înainte să traverseze. Cele două se asigură înainte să pună piciorul pe zebră. Nu apucă să vadă că din stânga vine, în viteză, o maşină. Şoferul le observă prea târziu şi le spulberă.

Victimele, ajutate de un taximetrist aflat în trecere

Femeia este aruncată câțiva metri și rămâne întinsă pe asfalt. Ca prin miracol, fetiţa se ridică singură, aleargă speriată spre bunica ei şi începe să strige disperată după ajutor. Şoferul de la volan, un bărbat de 42 de ani, coboară cu greu din autoturism, în stare de şoc. În ajutorul femeii a sărit un taximetrist, care era în trecere.

"Am oprit taxiul, m-am dus până la dânsa, am întrebat-o dacă e bine, dacă ştie cum se numeşte, m-am dus repede la maşină, am luat o sticlă de apă. După vreo jumătate de minut a început să vorbească", a declarat taximetristul prezent la locul cu pricina.

Potrivit reprezentantului IPJ Alba, Alexe Andreea, "în urma evenimentului rutier, femeia ar fi suferit leziuni corporale şi a fost transportată la spital".

Martorii susţin, de asemenea, că şoferul era atent să facă loc unei ambulanţe şi n-a observat că sunt pietoni pe petrece.

"Şoferul se uita în oglinda ca să vadă de unde vine ambulanţa. A şi declarat: nu am pus frână înainte de trecere pentru că nu am văzut nimic, m-am uitat să văd de unde vine ambulanţa. Strada e destul de lată, e întuneric ca într-un tunel. Soţia mea de câte ori duce copii la grădiniţă, trece cu bliţul de la telefon pornit", a precizat un alt martor al accidentului.

Şoferul a fost testat și, potrivit polițiștilor, nu consumase alcool. Agenții au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

România, într-un top ruşinos privind siguranţa şoferilor şi pietonilor

România rămâne în topul țărilor europene cu cele mai multe accidentele mortale. O statistică sumbră, aproape neschimbată, în ultimii cinci ani.

Anul trecut, peste 1.300 de persoane au murit pe şoselele ţării şi aproape 3 mii au fost rănite în accidente rutiere. Principalele cauze - şoferii vitezomani şi pietonii neatenţi sau indisciplinaţi.

Mai bine de jumătate dintre şoferii opriţi în trafic anul trecut au fost sancţionaţi pentru depăşirea vitezei. O altă cauză a accidentelor rutiere grave este şi neacordarea de prioritate. Aproape 400 de accidente au avut loc doar anul trecut pe trecerea de pietoni. Peste 80 de persoane şi-au pierdut viaţa.

