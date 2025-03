Creștere alarmantă a cazurilor de cancer colorectal. Cel mai tânăr pacient tratat la Miercurea-Ciuc avea 26 de ani

Potrivit unei postări de pe pagina de Facebook a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) din Miercurea-Ciuc, în contextul în care martie este luna de conştientizare a cancerului colorectal, atât România cât şi judeţul Harghita se aliniază tendinţei actuale de la nivel mondial, "cu creşterea alarmantă a cazurilor, multe dintre ele fiind diagnosticate în stadii avansate". De asemenea, se menţionează că "alt lucru alarmant este faptul că acest tip de cancer apare tot mai frecvent la pacienţi tineri, sub 50 de ani".

Pacienții, tot mai tineri

Şefa secţiei Gastroenterologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Miercurea-Ciuc, dr. Dana Braic, a precizat, pentru Agerpres, că pacientul cel mai tânăr pe care l-a tratat avea 26 de ani. Ea consideră că această creştere a cazurilor de cancer colorectal se datorează schimbării treptate a stilului de viaţă şi alimentaţiei.

"Toate alimentele acestea procesate, semiprocesate, alimentaţia de tip fast-food şi stilul de viaţă, stresul, nopţile nedormite, odihna necorespunzătoare, participă, toate împreună", a arătat dr. Dana Braic.

Specialiştii punctează faptul că, în lipsa oricărei simptomatologii, screeningul pentru cancerul colorectal este indicat de la vârsta de 45 ani, chiar mai repede în cazul antecedentelor familiale de cancer colorectal. Potrivit sursei citate, atât screeningul cât şi diagnosticul cancerului colorectal se fac prin colonoscopie.

"Cancerul colorectal se dezvoltă foarte mult din polipi colonici. Polipii colonici sunt nişte tumori colonice benigne, dar care, în timp, lăsate pe loc, se pot transforma în cancer. Polipii, odată depisaţi la colonoscopie, se pot scoate, se pot exciza fără niciun fel de probleme, deci endoscopic, nu chirurgical. De aceea, e foarte bine ca pacienţii să vină, pentru că odată depisate aceste leziuni premaligne, le putem trata minim invaziv şi pacientul scapă de riscul respectiv", a precizat dr. Braic.

Aceasta le-a transmis oamenilor să nu se teamă să meargă la medic, mai ales că acum există posibilitatea efectuării colonoscopiei cu sedare.

"Să nu le fie frică oamenilor, pentru că foarte mulţi nu vin la noi din cauza fricii. Una, frica de diagnostic şi doi, frica de procedură în sine. Nu are rost să păcălim populaţia, nu e o procedură uşoară, o plăcere pentru pacient, dar există metode, la înţelegere cu medicul curant, să facem împreună, să lucrăm împreună ca procedura să fie mai uşor de suportat de către pacient. Există varianta de efectuare a colonoscopiei în analgosedare, adică pacientul adoarme, bineînţeles în funcţie de ce patologie asociată are, dacă are patologie cardiovasculară şi care sunt riscurile", a menţionat şefa secţiei Gastroenterologie de la SJU Miercurea-Ciuc.

Cum putem reduce riscul de îmbolnăvire

Aceasta le-a recomandat oamenilor să acorde atenţie regimului alimentar şi să adopte un stil de viaţă sănătos.

"Un regim alimentar bogat în fibre alimentare scade riscul apariţiei cancerului colorectal, asta înseamnă legume, fructe, leguminoase, dar şi scăderea concentraţiei de grăsimi alimentare în mâncare şi evitarea tuturor alimentelor procesate şi semiprocesate şi a celor de tip fast food, abandonarea fumatului, a consumului de alcool şi, bineînţeles, stresul. (...) Evident, mişcarea fizică regulată este recomandată la orice om, fără niciun fel de problemă. Orice om trebuie să facă mişcare fizică regulată de trei-cinci ori pe săptămână", a mai spus dr. Dana Braic.

