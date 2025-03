George Bondor, profesor la Facultatea de Filosofie din Iaşi, şi-a pus capăt zilelor la 53 de ani. Soţia l-a găsit spânzurat, în casă

George Bondor, în vârstă de 53 de ani, profesor la Facultatea de Filosofie de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" a fost găsit mort chiar de către soţia sa.

Nu a lăsat niciun bilet de adio

"Poliţiştii Secţiei nr. 8 Poliţie Rurală Leţcani au fost sesizaţi cu privire la faptul că un bărbat a fost găsit spânzurat, în locuinţa sa, din comuna Rediu. Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, iar ulterior cadrele medicale au declarat decesul bărbatului, de 53 de ani. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă. S-a dispus efectuarea necropsiei pentru stabilirea cauzei decesului", au precizat reprezentanţii Poliţiei.

Profesorul ieşean nu a lăsat vreun bilet de adio, iar apropiaţii săi susţin că acesta nu s-ar fi plâns în ultima vreme că ar avea unele probleme.

"Cutremurător să aflu că nu mai este"

George Bondor a fost director al şcolii doctorale, el ocupând la un moment dat şi funcţia de redactor şef al revistei Timpul.

Daniel Şandru, în prezent preşedinte executiv al IICCMER (Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc) a scris pe Facebook că George Bondor a fost "un filosof complet, un profesor cu har, un publicist cultural de calibru".

"Cutremurător să aflu că George Bondor nu mai este. Un prieten de care m-am apropiat foarte mult în perioada în care am format, împreună, echipa de conducere a revistei "Timpul". Am învăţat foarte mult de la George şi nu voi uita vreodată ultima discuţie pe care am avut-o anul trecut, târziu în noapte, pe ţărmul de la Balcic. Nu pot merge cu gândul dincolo", a precizat Daniel Şandru.

