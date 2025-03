Cele trei persoane se întorceau acasă de la serviciu, când, la un moment dat, în dreptul localităţii Costești, un TIR ce se deplasa pe sensul opus a scăpat de sub control şi a izbit maşina din plin.

Maşina a fost aruncată de TIR în afara şoselei

Impactul a fost atât de puternic, încât autoturismul a fost spulberat şi propulsat în afara şoselei. Şoferul TIR-ului, în vârstă de 55 de ani, din Republica Moldova, nu a păţit nimic, însă pentru pasagera de pe bancheta din spate a maşinii a fost prea târziu.

Vezi și

"Din accident au rezultat trei victime, toate din autoturism. Din păcate, una a decedat la faţa locului, iar celelalte două au fost transportate la spitalul judeţean Buzău pentru acordarea de îngrijiri medicale", a transmis Cosmin Cireșaru, de la Poliția Rutieră Buzău.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Zgomotul accidentului i-a scos din case pe oamenii care locuiesc în zonă. "Fiind la şosea, am auzit o bubuitură. Iniţial, am crezut că este o explozie de cauciuc. Am ieşit, totuşi, afară să văd despre ce e vorba", povesteşte un localnic. "La noi se aud bubuituri mereu, accidente. Am crezut că e o explozie de cauciuc, când am văzut TIR-ul. Dar, s-a văzut un praf mare", spune alt bărbat.

Șoferul TIR-ului a fost testat cu alcooltestul la fața locului, rezultatul fiind negativ. A fost, însă, dus la spital pentru recoltarea de probe biologice.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Impozit de 70% pe transferurile între rude, dacă banii nu sunt justificaţi. Sunteţi de acord? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰