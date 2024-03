Materialul următor este despre greșeli făcute uneori în sistemul medical, greșeli care distrug destine. Un astfel de destin are și nume: Patrik. Un puști de nici nouă ani care a venit pe lume printr-o operație de cezariană făcută după patru ore - ore în care și el și mama lui au agonizat sub ochii și în mâinile echipei medicale. Și tot de aproape nouă ani, părinții lui Patrik se încăpățânează să își pună pe picioare copilul, la propriu și la figurat.

"Un coșmar a fost. Aș vrea câteodată să uit ce s-a întâmplat", a declarat Ionela Cătăuţă, mama lui Patrik. Ionela Cătăuță era însărcinată cu primul copil și împreună cu soțul visau la o viață și la o familie frumoase. Visul a durat trei ani. Nașterea naturală, acceptată de medici, le-a fost aproape fatală atât Ionelei, cât și copilului ei. Corpul bebelușului ieșise, dar capul a rămas blocat in pelvis. "Doctorii au văzut că nu au cum să-l mai scoată, au încercat cu tot felul de obiecte, n-au reușit, l-au împins înapoi și m-au băgat în cezariană. După cezariană, când l-au scos, el a făcut convulsii și eu am făcut hemoragie internă, a trebuit să-mi scoată uterul, ca să nu murim amândoi", a declarat Ionela Cătăuţă, mama lui Patrik.

Cele mai mari progrese le-a făcut cu specialiștii de la Fundația Neșu

Când Patrik avea un an și patru luni un medic neurolog le-a explicat părinților ce arată examenul RMN. "Ne-a arătat creierul și ne-a spus ce părți din creier sunt moarte, ce părți sunt bune, deci doctorul acela ne-a dat speranțe. În rest, nimeni", a declarat Ionela Cătăuţă, mama lui Patrik. Copilăria lui Patrik aproape că nu există. De când se știe este într-o continuă recuperare de când se știe. Cele mai mari progrese le-a făcut cu specialiștii de la Fundația Neșu care le-au vorbit părinților și despre cât de importantă este în recuperare alinierea corecta a osaturii. Pentru Patrik, cea mai urgentă corecție a reprezentat-o reconstrucția șoldului făcută anul trecut la Schon Klinik din Germania.

"I-a taiat o bucata din os, i-a reconstruit soldul, i-au pus o tija, suruburi, la celalalt picior i-au pus tot asa, un surub, sa-i blocheze soldul sa nu iasa din locul lui. Daca nu faceam, organele i se striveau din cauza soldurilor, ca avea soldurile iesite", a declarat Ionela Cătăuţă, mama lui Patrik. Pentru operația de anul trecut, părinții s-au chinuit să adune 30.000 de euro. "Efortul financiar a fost un stres, am facut niste atacuri de panica cand am vazut factura", a declarat Ionela Cătăuţă, mama lui Patrik. Peste nici două luni, Patrik ar trebui să intre iar in sala de operație, să-i fie scoase tija și șuruburile și tot atunci, sub aceeași anestezie, chirurgii nemți să-i opereze și mâinile. "Este o operație scumpa. Da! Pentru noi, da, foarte scumpă, nu scumpă, foarte scumpa pentru veniturile noastre. Facem orice pentru el, ne dăm și viața", a declarat Elena Cojocaru, bunica lui Patrik.

Puteți ajuta donând 2 Euro printr-un SMS la numarul 8848, număr fără recurență, prin plată cu cardul sau prin transfer bancar. Românii din străinătate pot sprijini donând prin PayPal. Donațiile ajung în fondul de solidaritate al Campaniei Vreau să ajut din care va fi ajutat si Patrik.

