Ideea inedită avută de Mircea. Şi-a transformat grădina dintr-o comună din Teleorman într-un colţ de Rai: "Mulți nu cred ca este în Romania"

În grădina sa din comuna Olteni, din judeţul Teleorman, bărbatul a plantat numeroase specii de palmieri, bananieri şi plante tropicale. Iar rezultatul este uluitor.

Colţul de Rai din grădină

„Am început amenajarea grădinii acum vreo 16 ani, când mi-am petrecut vacanța de iarnă în Bulgaria, la Plovdiv. Atunci am văzut cum erau protejați palmierii de frig și am zis că pot să încerc și eu la mine în curte. Pe timp de iarnă, înfășor pe fiecare palmier câte un furtun luminos pe becuri, nu pe leduri, care poate fi cumpărat la metru de la orice magazin de bricolaj. Înainte de asta, strângem frunzele palmierului în sfoară, apoi montăm de sus până jos în spirală acest furtun luminos (distanța între spire este de aproximativ 20 cm). Apoi înfășurăm pe palmier folie normală pentru solarii, în două trei straturi, strângem bine folia cu sfoară și lăsăm în vârf un gol pentru aer. Eu conectez furtunul luminos la curent doar când temperatura scade sub zeor grade”, a povestit bărbatul, potrivit Observatorul prahovean.

Întrebat câte specii de arbori exotici are în grădină, bărbatul a explicat. „Ca și specii am șase bucăți de ”trahicarpus fortunei” (n.r. palmierul-morișcă), aceștia fiind și cei mai cunoscuți și care rezistă cel mai bine la frig. În ultima iarnă, de exemplu, au rezistat la temperaturi de până la -11 grade mai multe nopți. Mai am doi washingtonia filifera, doi phoenix canariensis, un cycas, un leandru și mai mulți bananieri. Mulți nu cred ca este în Romania.. De altfel, m-au și sunat mulți pe video să vadă live imaginile, pentru a se convinge. Bineînțeles că am avut și reacții de genul…”mincinosule, nu este în România, se vede și după arhitectura casei…” dar asta este. Sunt oameni și oameni…Eu am realizat grădina ca să mă bucur de ea, nu pentru publicitate. De mic am avut o atracție față de palmieri și plante tropicale”, a mai spus românul.

