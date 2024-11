Tragedia a avut loc între localitățile Armeniș și Sadova Veche. Şoferul de cetăţenie turcă ar fi intrat cu viteză, într-o curbă, a pierdut controlul şi a intrat pe contrasens, unde s-a izbit frontal de celalălt TIR, condus de un bărbat de origine poloneză.

Au rămas captivi în propria cabină

Salvatorii s-au chinuit minute bune să îi scoată pe cei doi şoferi care erau prinşi în cabine. Pentru intervenţie a fost adusă inclusiv o macara de mare tonaj.

"Din primul autotren în care a fost surprinsă o persoană, aceasta a fost extrasă, iar la cel de-al doilea autotren în continuare persoana este încarcerată şi se procedează cu manevre pentru extragerea acesteia", a declarat plutonier Dorobanţu, ISU Caransebeş.

Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru niciunul dintre şoferi. Circulaţia a fost blocată mai bine de şapte ore, pe ambele sensuri.

DN6 figurează pe lista celor mai negre şi periculoase şosele din România, din cauza numărului mare de accidente mortale care au loc aici, în fiecare an. Șoseaua care leagă Capitala de Vestul României are peste 600 de kilometri şi doar câte o singură bandă pe fiecare sens. O statistică arată că doar pe porțiunea care străbate județul Caraș-Severin, 20 de oameni au murit într-un singur an, în accidente rutiere.

