Pompierii au mers la micuţă acasă şi i-au cântat "La mulți ani" chiar în mijlocul dezastrului lăsat de ape. Cu braţele pline de dulciuri, fetiţa a fost toată numai un zâmbet. Momentul a fost filmat şi pus pe reţelele de socializare ale celor de la Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

Dramele oamenilor loviţi de inundaţiile din Galați

Dramele oamenilor din Galați, afectați de inundații, par că nu se mai termină. Au muncit o viață să aibă un acoperiș deasupra capului și bunurile necesare în casă și s-au trezit într-un container, fără nimic, nici măcar curent. Dorm pe jos, în frig sau câte 5 persoane înghesuite, pentru că agoniseala de o viață a fost luată de ape.

"Am dormit pe jos. Am pus pături, plăpumi, oricum este foarte frig. Am dormit două nopţi jos, jos, pe pături", spune Ştefana Bodea, sinistrată. Casa era una modestă, dar pentru cei trei membri ai familiei, mama și doi fii, era: acasă. Acum containerul pus la poartă, este: acasă. "Momentan acuma e bine că nu e frig, dar la iarnă? La iarnă nu putem rezista în container", a continuat ea.

Tanti Ioana are 74 de ani, a muncit o viață întreagă și a crescut 4 copii. Căsuța ei nu mai există. Și ea doarme în container și plânge zi și noapte. "Din toată munca mea de o viaţă, cu atâta am rămas. Încotro o iei? De n-ar veni mai mare să ne termine de tot. Şi-aşa mai trăim degeaba", spune cu durere tanti Ioana.

În județul Galați, au fost afectate peste 7.000 de case. În cele mai multe dintre ele, nu se mai poate trăi, pentru că există riscul prăbușirii în orice moment.

