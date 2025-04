Pentru Tom Cruise, orice misiune e posibilă. Cel de-al optulea și ultimul film al legendarei serii Misiune Imposibilă va avea premiera pe 14 mai, la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, în afacerea competiției. Starul, care intră din nou în pielea celebrului agent Ethan Hunt, impresionează și acum prin cascadorii spectaculoase - stă atârnat de o aeronavă în zbor, sare în ocean de pe puntea unui portavion și execută scufundări care-ți taie respirația. Tom Cruise ajunge pe covorul roșu de la Palais des Festivals alături de întreaga distribuție a filmului.

Cea de-a 78-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes are loc între 13 și 24 mai

Tot în afara competiţiei va fi prezentat şi Highest to Lowest, noul thriller în care actorul Denzel Washington are rolul principal. Anul acesta, 19 lungmetraje se luptă pentru marele trofeu Palme d'Or. The Phoenician Scheme, o poveste întunecată de spionaj în care joacă Benicio Del Toro, Tom Hanks şi Scarlett Johansson e printre favorite. O altă peliculă lăudată este cea a regizorului Oliver Laxe. "Sirat" spune povara unui tată a cărui fiică a dispărut de la o petrecere în deşert. Disperat, merge cu fiul său în Maroc s-o găsească.

Solistul trupei U2, Bono, va prezenta la Cannes un film documentar, Stories of Surrender. Proiectul are la bază ultimul turneu solo al artistului care a început în noiembrie 2022 şi a avut în total 14 spectacole în America de Nord și Europa. Cea de-a 78-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes are loc între 13 și 24 mai. În cadrul ceremoniei de deschidere, actorul Robert De Niro va fi distins cu un Palme d'Or pentru întreaga sa carieră.

