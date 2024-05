Vezi și

Muntele de gunoaie a ars o zi întreagă, şi a continuat să ardă şi noaptea trecută întrucât pompierii nu au făcut faţă flăcărilor uriaşe.

Muntele de gunoaie a ars mai bine de o zi

Adrian Obreja, reporter Observator: Degajări mari de fum toxic, flăcări care se întind pe câteva hectare şi zeci de pompieri care se luptă să stingă incendiul de aproximativ 10 ore, aşa arată situaţia de la marginea Galaţiului de la groapa de gunoi care a luat foc astăzi.

Alarma care anunţa incendiul de la groapa de gunoi Tirighina a fost dată încă de ieri după amiază. Vântul puternic a întreţinut flăcările, generând un nor gros de fum, care a fost văzut de la kilometri distanţă.

Adrian Obreja, reporter Observator: Fumul dens si inecacios se indreapta catre oras de aici de la groapa de gunoi de langa Galati care arde de cateva ore. Aerul este complet irespirabil, iar vizibilitatea este 0.

Localnicii au primit un mesaj RO-Alert

În aceste condiţii, autorităţile au emis de urgenţă un mesaj RO-Alert, prin care oamenii erau sfătuiţi să stea în case.

Bărbat: Fum mult in cartier... Nu puteam sa stau in curte, am intrat in casa, am inchis geamurile.

Şi şoferii au avut de furcă cu fumul gros. Vizibilitatea pe multe străzi a fost afectată.

Oamenii spun că nu este prima dată când sunt probleme la groapa de gunoi. În urmă cu câteva luni, tot aici a mai avut loc un incendiu care a fost stins după 11 ore.

Bărbat: De mult timp, domnule, dar nu se ia nicio măsură. Dar ce putem face.

Autorităţile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza producerii incendiului.

