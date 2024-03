Vezi și

Sectorul 2 al Capitalei are 3 parcări speciale pentru biciclete, care au costat 300.000 de lei. Investiţia e momentan inutilă pentru că nu pot fi folosite: "Pentru a deschide uşa parcării pentru biciclete trebuie să scanăm acest cod QR însă momentan nu funcţionează".

Că nu pot fi utilizate a aflat abia acum şi viceprimarul. "Trebuie să bagi cardul. Am card! Ai să-mi bag... Nu vrea?", declară Andrei Panaitescu​, viceprimarul sectorului 2 la faţa locului. "Nu funcţionează! Este bătaie de joc!"; "Are cam vreo 3 luni şi încă nu am văzut o bicicletă să parcheze aici", explică locuitorii din cartier. "Am aflat acum că e o problemă, am transmis furnizorului şi se va remedia. Din păcate sunt nişte erori inerente ale unui început", adaugă Andrei Panaitescu, viceprimarul sectorului 2.

O altă eroare se vede cu ochiul liber

O altă eroare se vede cu ochiul liber la parcarea pentru biciclete de la Podul Doamna Ghica.

"Deşi la exterior scrie Primăria Sectorului 2 a Municipiului Bucureşti, pentru că aici ne aflăm, la interior găsim numele unei alte primării, Primăria Sectorului 3", explică Andreea Milea, reporter Observator. "Din păcate a fost o eroare la montaj. Se pare că şi în sectorul 3 se amplasează aceste parcări de la acelaşi furnizor şi a fost efectiv o încurcătură între cei care au colantat parcările", precizează viceprimarul.

Nici în Sectorul 3 nu funcţionează aplicaţia

"Parcările din Sectorul 3 nu au sigla Sectorului 2 însă au un punct comun. Nici aici nu funcţionează aplicaţia", spune Andreea Milea, reporter Observator. "O prostie! Le lasă vreunu aici? Să vedem când or fi pline. O să fie vreodată pline?", se plânge un locuitor al sectorului 3.

În sectoarele 1, 4 şi 5 nu există asemenea parcări. În sectorul 6 au fost construite 17, toate funcţionale - fiecare a costat 26.000 de euro. Preţul unui abonament anual aici este de 200 de lei.

