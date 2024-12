Se împlinesc aproape 35 de ani de la primele alegeri libere din România. Am avut de atunci sute de candidati si 4 preşedinţi care vor ramane în istorie, fiecare in felul lui. Am votat, in toti acesti ani, cu inima sau cu mintea, la nervi sau de nevoie, am votat răul cel mai mic ori salvatorul. Facem în zilele următoare o analiză a acestor ani ca să vedem unde şi ce am greşit. Ca să nu mai repetăm greşeala. Începem cu momentul 1990. Cu primul preşedinte al României libere - Ion Iliescu, singurul care a câştigat alegerile prezidenţiale din primul tur. Vedem imagini care n-au mai fost difuzate vreodate la o televiziune din România.

E aprilie 1990. Au trecut 4 luni si ceva de la Revoluţie iar romanii sunt tot in strada. In centrul Bucurestiului inca sunt tancuri si soldati cu armele la vedere. Sunt imagini surprinse de televiziunea Chanell Four care a venit in Romania special pentru a vedea cum se petrece prima campanie electorala de la noi. Documentarul Chanell Four, numit sugestiv Ruleta Romaneasca descrie o atmosfera pe care azi o privim cu alti ochi. Si abia azi intelegem si ce s-a intamplat atunci. Tineti minte aceste cuvinte care par sa descrie, de fapt, tot ce s-a intamplat si in 1990, si in toti anii ce au urmat. Atunci cand noi toti speram si chiar credeam că alegerile sunt libere si oneste.

Ion Iliescu a chemat minerii să facă ei ordine

Nu era zi ca oamenii sa nu strige asta in Piata Universitatii. Spre disperarea celor care voiau liniste in Romania. Ion Iliescu, unul de-al nostru, din popor. Se prezenta ca un dizident al comunismului si pentru foarte multi dintre romani el reprezenta speranta. Alaturi de el, Radu Campeanu - fost lider al tinerilor liberali inainte de al doilea razboi mondial si taranistul Ion Ratiu, zis si domnul cu papion. Acestia din urma veneau din exil si aveau un pacat care ne-a fost indicat cu insistenta. Nu mancasera ca noi salam cu soia. Echipa de jurnalisti britanici de la Chanell Four l-a insotit pe Ion Ratiu in drumul sau spre Cotroceni. Documentrul Chanell Four n-a fost niciodata prezentat in Romania asa ca noi, aflăm abia acum, dupa 34 de ani, detalii incredibile din culisele acelei campanii electorale.

"Au mai inventat încă un lucru stupid, cum că aş fi făcut o înţelegere cu statul ungar la Frankfurt şi au produs chiar un document din care reieşea că vreau să declar independenţa Transilvaniei ca apoi aceasta să revină Ungariei. Şi în felul ăsta eu să par un trădător", declara Ion Raţiu. "A spus că această scrisoare nu este adevărată dar expertii nostri au verificat-o si au spus ca este autentica", declara Dan Preda, Frontul Salvarii Nationale. "Cred că e o metodă murdară folosită în campania electorală. Nu sunt de acord cu aşa ceva", declara Silviu Brucan. Si fix asa s-a intamplat. Romanii au iesit la vot masiv. Un record neegalat vreodata in istoria alegerilor prezidentiale din Romania - peste 85% prezenta la urne. Din 15 milioane de oameni care au votat, 12 milioane au pus stampila pe Ion Iliescu. El ramane pana azi singurul candidat la presedintie care a castigat alegerile din primul tur de scrutin.

"Foarte dezamăgitor a fost acel 20 mai 1990. Dar ăsta e poporul. Eu întotdeauna când aud dom'le, dar au spus mulți oameni nu știu ce. Le zic dom'le dacă sunt mulți nu înseamnă că au avut dreptate. Pe Iliescu l-au votat 85% din cei 80% care s-au prezentat la vot. Ce înseamnă, că au avut dreptate?", a declarat Bogdan Naumovici. Astazi, sunt multe voci care spun ca Romania nu putea, la acel moment sa aiba un alt presedinte decat Ion Iliescu. Pentru ca nici el, nici noi, nu eram inca pregatiti sa ne rupem de tot de comunism. Pe 13 iunie 1990, la cateva saptamani dupa ce Ion Iliescu a devenit presedinte, fortele de ordine au intervenit brutal pentru inlaturarea ultimilior manifestanti ramasi in Piata Universitatii. Incidentele au degenerat si locul devenit simbolul libertatii in Romania s-a transformat in camp de razboi. Ion Iliescu a chemat minerii sa faca ei ordine.

"În 14 iunie dimineața foarte devreme când stiam că minerii sosesc și știam că de aici nu poate să iasă nimic bine. La un moment dat Ion Iliescu le-a spus mergeți să plantați flori în Piața Universității în timp ce decizia noastră fusese să îi îndemne să plece acasă. Să le asigurăm o masă caldă, să-i omenim și să se întoarcă înapoi, fiindcă eram deja conștienți că lucrurile pot degenera, dar nu chiar în halul în care au degenerat. Adică nu am putut să ne imaginăm vreodată că minerii se vor dezlănțui în acest fel", a declarat Petre Roman. În 1991, este formulată și adoptată prin referendum noua Constituție. Conform noii Constitutii, în 1992 sunt organizate nou alegeri prezidenţiale. Tot Ion Iliescu a castigat, in al doilea tur de scrutin, cu un procent de 61% din voturile expimate, in fata contracandidatului sau Emil Constantinescu. Era, de fapt, o repetitie generala pentru alegerile din 1996.

