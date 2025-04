Trăim într-o ţară în care accesul la un spital e din ce în ce mai greu, mai ales pentru cei care locuiesc în mediul rural. România are 21 din cele 96 de regiuni ale Uniunii Europene unde oamenii stau la o distanță de 15 minute şi poate chiar şi mai mult față de cel mai apropiat spital. Astfel, mulți apelează la medic în ultima instanță sau cer ajutor la 112 pentru o ambulanță doar pentru transport, deși nu sunt urgențe. Bineînţeles, cei mai afectaţi de această situaţie neplăcută sunt vârstnicii.

Dintr-un sat din comuna Voineşti, spre exemplu, timpul pe care îl are de petrecut un localnic pe drumuri pentru a ajunge la spital este de cel puţin 3 ori mai mare.

Potrivit aplicaţiilor de trafic, din Schitu Stavnic şi până la cel mai apropiat spital, adică în Iaşi, la "Sfântul Spiridon", cu maşina am avea de parcurs 28 de kilometri şi ar urma să parcurgem această distanţă în 45 de minute. Dacă am merge însă cu un mijloc de transport în comun, am parcurge probabil distanţa aceasta în mai bine de o oră.

Oamenii ajung cu greu chiar şi la dispensarul din localitate.

Cer ajutor la 112 pentru o ambulanță doar pentru transport

Iar distanţa mare crează alt fenomen: sunatul inutil la 112 doar pentru transport. "Distanţele sunt foarte mari să aducem, chiar dacă avem şi la Hârlău şi la Târgu Frumos, dar pentru investigaţii suplimentare ne trebuie transportati la Iasi si de multe ori ii ducem si inapoi la domiciliu. Şi blocăm resurse bune pentru un singur pacient", spune Mihaela Toma, asistent dispecer 112 SAJ Iaşi.

Medicii din urgenţe recunosc şi ei că spitalele mai mici şi unele centre de permanenţă ar elibera presiunea de pe umerii unităţilor de primiri urgenţe.

"Pur şi simplu ne trezim cu ei cu probleme care puteau fi rezolvate în general la nivel de spital judeţean de care aparţin. Sunt tot mai multe eforturi de a avea medici pregătiţi şi în centrele de permanenţă", a declarat Diana Cimpoeşu, şef UPU SMURD Iaşi.

Prea puțini români ar ajunge la spital în mai puțin de 15 minute la nevoie, arată statisticile recente. În Covasna, Mehedinţi şi Tulcea, mai puţin de 10% dintre locuitorii au acces rapid la un spital.

