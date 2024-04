Vezi și

Curtea Inspectoratului de Jandarmi Județean Caraș-Severin s-a transformat într-un loc imens de joacă, unde sute de copii au participat la întreceri sportive, ture cu tiroliana şi exerciţii demonstrative.

Jandarmeria Română a împlinit 174 de ani de la înfiinţare

Reporter-copil: Ai vrea să fii jandarm?

- Da.

- Ce fac jandarmii?

- Apăra ţara noastră, România. Jandarmii prind oamenii care fac într-una rele şi au grijă de oameni ca să nu aibă deloc probleme.

Iar jandarmii bucătari s-au întrecut în cadrul unui concurs gastronomic. Iar meniul zilei a fost - gulaş la ceaun.

Col. Ciprian Petrișor - inspector șef IJJ Caraș-Severin: După cum aţi vazut, curtea a fost plină de copilaşi. Am avut peste zece ateliere in care am prezentat aspecte relevante din activitatea jandarmilor.

Ziua Jandarmeriei este marcată în fiecare an, pe 3 aprilie, dată la care, în 1850, domnitorul Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, a semnat actul de înfiinţare a structurii de ordine.

