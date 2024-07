Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu, Camelia Potec, reacţii după aurul lui David Popovici la 200m liber. "Înotul revine după 20 de ani şi aduce din nou medalii"

Preşedintele Klaus Iohannis l-a felicitat, luni, pe înotătorul David Popovici pentru obţinerea medaliei de aur la proba de 200 de metri liber la Jocurile Olimpice de la Paris. "David Popovici aduce prima medalie olimpică pentru România la Jocurile Olimpice de la Paris! Felicitări, David, pentru această performanţă extraordinară! Hai, #TeamRomania!", a scris Iohannis pe Facebook.

Şi premierul Marcel Ciolacu a transmis felicitări pe reţelele sociale, lăudându-l pe înotătorul român. "Senzațional! David Popovici - Aur Olimpic! De Ziua Imnului Național, cel mai frumos cadou pe care un român îl poate face nouă tuturor. Este meritul tău și al echipei tale pentru tot efortul depus. Bravo, David", a scris şeful Executivului.

Laude au venit şi din partea preşedintelui PNL, Nicolae Ciucă, dar şi din partea fostului ministru al Sportului şi singurul campion paralimpic al României, Eduard Novak. "Felicitări, David Popovici! Ai scris în această seară istorie pentru România cu aurul la proba de 200 metri liber. Ne-ai făcut, încă o dată, mândri de tine şi mândri că suntem români. Ne înclinăm în faţa performanţei tale!", a scris şeful Senatului, Nicolae Ciucă, pe pagina sa de Facebook. Totodată, performanţa istorică a lui David Popovici a fost felicitată şi de misiunile diplomatice de la Bucureşti.

Mesajul lui Ţiriac după ce David Popovici a obţinut aurul la JO 2024

Preşedinta Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern (FRNPM), Camelia Potec, a declarat, luni seara, după aurul cucerit de David Popovici la 200 de m liber, că înotul revine după 20 de ani şi aduce din nou o medalie olimpică pentru România.

"Iată o echipă fericită, o echipă unită, o ţară în care putem spune că acum s-a spart gheaţa. Şi că înotul revine după 20 de ani şi aduce din nou medalii pentru România. Şi bineînţeles că de acum încolo absolut totul este posibil", a spus Potec.

Preşedinta FRNPM a subliniat că victoria lui Popovici este cu atât mai importantă cu cât vine după un an 2023 nu tocmai fericit pentru el. "Am plâns şi o să mai plâng, acum nu, că sunt puternică. Este normal, au trecut 20 de ani, mă bucur că iată avem campion olimpic, mă bucur că David Popovici a confirmat, că după un an 2023 puţin mai fericit, a reuşit", a menţionat Camelia Potec.

Fostul mare tenisman Ion Ţiriac a declarat, luni seara, după medalia de aur cucerită de David Popovici la 200 m liber, că înotătorul şi-a făcut datoria la Jocurile Olimpice de la Paris, "aşa cum nu a promis, dar aşa cum speram toţi".

"Nu poţi să ai întotdeauna ghinion. Două sutimi este extraordinar de puţin (n.r. - diferenţa dintre David Popovici şi ocupantul locului 2, britanicul Matthew Richards), însă băiatul şi-a făcut datoria aşa cum n-a promis, dar aşa cum speram toţi. O medalie de aur este o medalie de aur. Hai să fim fericiţi şi să vedem poimâine ce se întâmplă. Apoi să vedem ce se întâmplă la canotaj. Poate vedem şi o surpriză pe la atletism şi aşa mai departe", a spus Ţiriac, care a urmărit din tribune cursa lui Popovici.

Preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Sport (ANS), Elisabeta Lipă, a caracterizat drept "minunată" victoria lui David Popovici din proba de 200 m liber, prima obţinută de România la Jocurile Olimpice de la Paris. "Ce victorie minunată ne-a adus astăzi David Popovici! Chiar de Ziua Imnului Naţional el reuşeşte performanţa supremă şi aduce pentru România medalia olimpică de aur. Este prima distincţie pentru delegaţia României la Paris. Mulţumim David pentru că ne-ai făcut din nou mândri! Felicitări şi recunoştinţă maximă şi antrenorului tău, Adrian Rădulescu! Mulţumim şi FRNPM Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern, dar şi CS Dinamo Bucureşti".

