Video Locatarii unui bloc nou din nordul Bucureștiului, aproape de tragedie după ce tencuiala a început să cadă
Situație demnă de Coșmar Residence într-un bloc din cartierul Aviației. Tencuiala mai multor balcoane a căzut pe caldarâm. Locatarii, treziți de bubuitură. Incidentul a avut loc în seara de 19 octombrie și, din fericire, nimeni nu se afla în fața imobilului.
Locatarii blocului din cartierul Aviației spun că incidentul a avut loc spre seara, joi, pe 19 octombrie. Tencuiala mai multor balcoane a căzut pe caldarâm. Aceștia spun că blocul este relativ nou și că până acum nu au avut alte probleme.
Primăria S1 a trimis poliția locală
La scurt timp după ce unii locatari au postat inclusiv pe rețelele de socializare despre incident, Primăria Sectorului 1 a trimis Poliția Locală la fața locului, relatează Andreea Milea, reporter Observator.
Cutremur de 4.8 în dimineața zilei de 19 octombrie
Deși autoritățile nu au făcut până acum vreo legătură între incidentul din cartierul Aviației și cutremurul petrecut în aceeași zi, unii locatari spun acum că trăiesc cu spaima că un alt cutremur ar putea provoca și alte daune blocului.
Coșmar Residence, în fiecare JOI, la Observator
Andreea Milea documentează campania Coșmar Residence săptămânal la Observator. Episoade noi poți vedea la Antena 1.
Reporter senior la Observator Antena 1 şi prezentator la Observator de Weekend. 10 ani de experienţă în jurnalism de administraţie publică. ➜