LOTO 6/49 - joi 21 decembrie 2023. Rezultate la tragerile loto de azi

Rezultate LOTO 6/49 . Joi, 21 decembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 17 decembrie , Loteria Romana a acordat peste 23.300 de castiguri in valoare totala de peste 2,65 milioane de lei.

Numerele câștigătoare de joi, 21 decembrie 2023

Loto 6/49: Numerele în curând pe observatornews.ro

Noroc: Numerele în curând pe observatornews.ro

Joker: Numerele în curând pe observatornews.ro

Noroc Plus: Numerele în curând pe observatornews.ro

Loto 5/40: Numerele în curând pe observatornews.ro

Super Noroc: Numerele în curând pe observatornews.ro

LOTO 6 din 49. Premiile puse în joc joi, 21 decembrie 2023

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 15,35 milioane de lei (peste 3,08 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 7,13 milioane de lei (peste 1,43 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 20,13 milioane de lei (peste 4,05 milioane de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 169.300 de lei (peste 34.000 de euro).

La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 97.300 de lei (peste 19.500 de euro).

Premiile acordate la tragerea de duminică, 17 decembrie

La tragerea Loto 5/40 de duminica, 17 decembrie, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 59.133,60 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Baia Mare.

La tragerea Loto 5/40 de duminica, 17 decembrie, s-a castigat si premiul de categoria a II-a in valoare de 89.245,20 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Bucuresti.

La tragerea Noroc de duminica, 17 decembrie, la categoria N-3 s-a înregistrat un câștig în valoare de 927.165,72 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Bacau.

La tragerea Joker de duminica, 17 decembrie, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 69.984,00 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Arad.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News!