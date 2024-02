Formă de protest controversată din partea unor activişti de mediu din Constanţa. Supăraţi pe şoferii care au maşini SUV, aceştia s-au gândit să le dea o lecţie. Au mers într-un cartier rezidenţial şi au început să dezumfle roţile mai multor maşini. În plus, după ce şi-au dus planul la bun sfârşit, activiştii de mediu le-au lăsat proprietarilor şi un mesaj de avertizare în parbriz.

Incidentul revoltător s-a întâmplat la lăsarea serii. După ce s-au asigurat că proprietarii mașinilor de teren s-au băgat la somn, activiştii de mediu au luat la pas cartierul şi-au început să dezumfle roţile a zece maşini, care consideră ei - poluează mediul încojurător.

Ce mesaj au lipit pe parbrizul maşinilor avariate

Cătălina Marian: purtător de cuvânt IPJ Constanţa: Au fost sesizaţi cu privire la faptul că pe strada Havana s-ar fi produs distrugeri, la nivelul pneurilor de la mai multe autoturisme. Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constat că opt persoane necunoscute, ar fi provocat dezumflarea pneurilor mai multor autoturisme, situate pe strada Havana şi Belvedere.

Nu s-au mulțumit să le facă doar pagubele materiale. Au lăsat şi un mesaj în parbriz, prin care îi îndeamnă pe conducătorii auto să renunțe la vehiculele de teren şi să se deplaseze pe jos sau să folosească bicicletele ori transportul în comun.

Bărbat: Huliganism! Dacă are ceva cu omul, are cu omul, nu cu maşina. Maşina e doar un bun al omului. Ce treabă are mediul cu dezumflatul maşinii?

Poliţiştii fac acum cercetări şi urmează să dea de urma celor care i-au lăsat pe șoferi cu maşinile pe jante.

