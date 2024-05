Vezi și

Pe imaginile suprinse de o cameră de bord, se vede momentul impactului violent.

Tânărul a fost aruncat câţiva metri pe asfalt

Băiatul este aruncat la câțiva metri distanţă și rămâne nemișcat pe asfalt. Șoferul a fost testat cu aparatele alcooltest și drugtest, iar rezultatele au fost negative.

"În urma apariției în spațiul public a unor imagini video în care se observă cum un pieton care s-a angajat în traversarea străzii este accidentat de un autovehicul, Brigada Rutieră face următoarele precizări: În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că accidentul de circulație s-a înregistrat astăzi, 22 mai, în jurul orei 19:20 pe str. Luică din sectorul 4 al Capitalei. Conducătorul unui autovehicul care circula pe str. Luică dinspre bd. Constantin Brâncoveanu către șos. Giurgiului a accidentat un pieton în vârstă de 19 ani angajat în traversarea străzii pe trecerea pentru pietoni. În urma accidentului de circulație a rezultat rănirea pietonului, care a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Conducătorul autovehiculului a fost testat cu aparatele Alcooltest și DrugTest, rezultatele indicate fiind 0, respectiv negativ. Cercetările sunt continuate de polițiștii Brigăzii Rutiere IN REM, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă", au transmis poliţiştii bucureşteni.

Tânărul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, iar acum se află în afara oricărui pericol.

