Primele imagini cu marinarul român, răpit de rebelii houthi în Marea Roşie. Cum a aflat soţia lui că a dispărut

Soţia marinarului răpit: Este singurul român de pe navă. Nu am nicio informaţie, nu ştiu absolut nimic de el. Ultima oară am vorbit cu el sâmbătă, sâmbătă seară. Nu mi-a zis nimic special, nu mi-a precizat că ar fi vreun pericol pe navă. Urma să vorbim duminică, adică ieri, însă nu am mai primit absolut niciun apel de la el. Mi s-a părut ceva ciudat că nu a sunat. Am căutat pe un site de tracking pentru nave. Am văzut că nava nu are semnal, nu există nicio informaţie şi am căutat efectiv nava pe Google, exact aşa, Galaxy Leader. Am aflat de pe internet.

Din primele informaţii, nava a fost dusă lângă coasta statului Yemen. Ministerul Afacerilor Externe a activat celula de criză şi urmează procedurile standard pentru eliberarea marinarului român. Autorităţile au cerut eliberarea imediată a întregului echipaj. Este vorba de 25 de marinari care provin din Filipine, Bulgaria, Ucraina, România şi Mexic.

Rebelii houthi din Yemen au capturat o navă cargo deţinută de britanici şi operată de japonezi în sudul Mării Roşii. Aliaţii Iranului au afirmat că au capturat nava în zona respectivă, dar au descris-o ca fiind israeliană. "Tratăm echipajul navei în conformitate cu principiile şi valorile islamice", a declarat un purtător de cuvânt al grupului, fără a face referire la Israel.

