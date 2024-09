Mărturia vecinei care i-a găsit pe cei doi ieșeni în beci. Ana era moartă lângă soțul care abia respira: "Am strigat să vină să-l scoată pe el măcar"

Ana Maria, în vârstă de 39 de ani, a fost găsită moartă într-un beci din comuna Focuri. Femeia se afla lângă soțul ei, care se afla într-o stare gravă. Gazul toxic emanat de mustul aflat în fermentație a ucis-o pe femeie. Polițiștii au deschis un dosar penal și fac acum verificări pentru a stabili cum s-a produs tragedia.

Mărturia vecinei care i-a găsit pe cei doi în beci

Tragedia s-a petrecut, cel mai probabil, în cursul nopții trecute, însă abia ieri dimineață, în jurul orei 08:30, a fost făcută descoperirea macabră. Scenele surprinse de vecina care a decis să-i caute în gospădărie sunt greu de descris în cuvinte. Ana Maria era moartă în beci, lângă soțul ei care abia mai respira, potrivit BZI.ro.

„Eu i-am sunat de dimineață, dar nu au răspuns. Am crezut că sunt plecați. După, am mers la ei și am intrat în beci. Ea era rece, moartă, cu fața în sus și mâinile deasupra capului, iar Nifiodi (soțul tinerei n.r.) era lângă ea, întins pe jos, dar pe o parte. Abia respira. Am strigat repede, să vină vecinii, să-l scoată pe el măcar. El nu se putea mișca. Afară, și-a revenit până a venit salvarea, dar ea era moartă”, a spus o vecină de-a celor doi soți.

