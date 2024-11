Pe o ceață densă, șoferul a lovit o bordură și a ajuns pe sens opus după ce a trecut printre balizele despărţitoare ale centurii. Circula cu viteză, n-a mai putut să controleze mașina și a izbit în plin un alt șofer care circula regulamentar.

"Atât ce am auzit, bubuituri. Eram înăuntru în service la mine şi am azuit dintr-o dată buituri. Şi când am venit la poartă am văzut maşini rasturnate", povesteşte un bărbat.

Impactul dintre autoturisme a fost atât de violent încât mașinile au fost complet distruse, însă șoferii au scăpat ca prin minune.

După ce a pierdut controlul volanului, şoferul a intrat pe contrasens și s-a rasturnat cu autoturismul direct pe plafon, iar pe scaunul din drepata se afla un alt bărbat. Doar norocul a făcut ca aceştia să scape cu viaţă. Bărbații au rămas încarcerați, iar pompierii au intervenit pentru a-i scoate din autoturism. Unul dintre eia primit îngrijiri medicale la fața locului, iar celalalt șofer a ajuns la spital.

Şoferii au fost testati cu aparatele drugtest si alcooltest, rezultatele fiind negative. Și nu a fost singurul accident de pe Centrua Capitalei noaptea trecută.

La mai puțin de jumătate de kilometru distanță, un alt șofer a derapat și a blocat o bandă de circulaţie, dar din fericire nu au existat victime.

