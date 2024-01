Vezi și

El este Robert, un copil din Galaţi, care, încă din primi ani de viaţă a ştiut ce înseamnă lupta pentru viaţă. Coşmarul băieţelului, dar şi al părinţilor a început cu primele simptome.

Rodica Lungeanu, mama Robert: Îi era rău, o săptămână nu a mâncat deloc, decât vomita puţină apă şi am văzut că nu se simte bine şi am venit la spitalul acesta de copii, ca să vadă ce are, de ce vomită şi nu mănâncă...

Rezultatul analizelor a venit ca un trăsnet în familia celui mic. Părinţii au aflat că Robert are o tumoră cerebrală de 4 centimetri. În prag de sărbători, copilul a fost transferat la Spitalul Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. Nicolae Oblu", unde medicii neurochirurgi au constatat că este vorba de o tumoră benignă şi au decis să îl opereze de urgenţă. Dacă pentru părinţi, operaţia micuţului a venit la pachet cu multe emoţii, pentru medici, intervenţia a fost o provocare, privită cu mult optimism.

Rodica Lungeanu, mama Robert: Mi-a fost teamă şi mi-a fost frică să nu se întâmple ceva cu el că atata, un baietel am şi eu, un singur băieţel am şi eu.

Copiii au o forță vitală fantastică. Ei reușesc să treacă prin niște intervenții chirurgicale sau prin niște boli cu o seninătate a lucrurilor și cu o înțelepciune de care mulți dintre adulți nu sunt capabili.

Operaţia micuţului, un adevărat succes. Medicii au reuşit să scoată integral tumora

Aşa cum s-au aşteptat, operaţia micuţului a fost un adevărat succes. Medicii au reuşit să scoată integral tumora care îi ameninţa viaţa copilului.

Dr. Lucian Eva, manager Spitalul Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. Nicolae Oblu" din Iaşi: Evoluţia lui a fost a fost bună, încă din prima zi a operației, pentru că s-a trezit imediat după intervenția chirurgicală, a doua zi s-a dat jos din pat. Este un copil extrem de vioi, extrem de tenace.

Rodica Lungeanu, mama Robert: Nu îmi vine deloc să cred că a ieşit aşa de bine şi este sănătos şi mănâncă, merge în picioare, aleargă. Am avut emoţii mari.

La sfârşitul anului trecut, 15 copii cu aceeaşi afecţiune ca a lui Robert, au trecut pragul spitalului Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. Nicolae Oblu" din Iaşi. Toate operaţiile au fost încheiate cu brio.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰