Vezi și

Coşmarul fetiţei a început când părinţii micuţei au observat că aceasta nu se simte bine şi că prezintă simptome neobişnuite. După mai multe investigaţii făcute, medicii i-au descoperit o tumoră de cinci centimetri pe creier.

Alexandra Moroşanu, mama fetiței de trei ani: Am fost internați și la Dorna cu o suspiciune de meningită. Dintr-o convulsie, ne-a trimis la Suceava cu ambulanța. În urma unui CT și apoi încă un CT cu soluție de contrast, am aflat că are tumoră pe creier. E crunt. Cred că nici măcar în 24 de ore. Totul a pornit de la bronșită, cu tratament cu antibiotic. Nimic nu prevestea ceea ce urmează.

De la spitalul din Suceava, unde era internată a fost transferată la Iaşi. Aici, medicii au decis să o opereze pentru a-i salva viaţa.

Dr. Lucian Eva, manager Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. N. Oblu" Iași: Prin prezența unei leziuni tumorale la nivelul fosei posterioare, s-a făcut o intervenție chirurgicală, de fapt, două operații s-au făcut.

După intervenția chirurgicală, micuța Ilinca s-a detubat singură

Cu ochii plini de determinare, micuța și-a exprimat dorința de a mânca, dovedind astfel un spirit luptător incredibil pentru vârsta ei.

Alexandra Moroşanu, mama fetiței: La ora 12 și un pic s-a detubat singură. Mi-a cerut mâncare și a păpat. Cât era ea de sedată, era conștientă. Ba chiar mai mult, marți seara, grupul nostru de prieteni s-au hotărât că la ora 21.00 să ne rugăm la comun. Vreau să vă spun că copilul meu la 20.59 s-a ridicat în funduleț, ceea ce nu a făcut o săptămână.

În continuare, micuța Ilinca este bine şi se recuperează acum sub atenţia medicilor.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News!