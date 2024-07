Marinela este mama a doi copii, iar în urmă cu puţin timp se pregătea să aducă pe lume cel de-al treilea copil. Din cauza durerilor abodminale, pe 9 iulie, aceasta a ajuns la maternitatea din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţa Ploieşti.

"M-am dus cu dureri suportabile. Acolo mi s-a făcut ecograf, era totul bine, doar că era colul scurt. După aceea m-am dus la baie şi am început să sângerez foarte puţin. La un moment dat, după două ore, am început să sângerez mai rău şi au chemat medicul", povesteşte Marinela.

Nou-născutul ar fi fost viu cand femeia a fost avort

Vezi și

Femeia a fost dusă direct în sala de naşteri, acolo însă, din cauza unor complicaţii şi a faptului că fătul nu se dezvoltase suficient, tânăra a suferit un avort spontan, la aproape şase luni de sarcină. Cu toate acestea, cu lacrimi în ochi, mama susţine că nou-născutul trăia, atunci când l-a adus pe lume, însă nimeni nu a băgat-o în seamă.

"La un moment dat, mi s-a rupt apa. La un moment dat, am simțit ceva. Am pus mâna şi am simţit capul. La un moment dat, a ieşit. Am strigat după ele, eram singură în pat. Nu au venit absolut deloc. Am stat mai mult de zece minute singură. La un moment dat eu nu am văzut copilul. Am întrebat, unde e copilul meu? Mi-a zis, lasă dragă, stai liniştită, că oricum e mort", mărturiseşte tânăra mamă.

Cum se apără spitalul

Conducerea spitalului a deschis o anchetă internă în cadrul secţiei de obstetrică şi ginecologie. Cu toate acestea medicii se apără, şi spun că au urmat toate procedurile în vigoare.

"Nu ştiu dacă în această situaţie au greşit colegii mei, suntem în curs. La 21-22 de săptămâni sunt situaţii extrem de rare în care fătul supravieţuieşte. Aici din ce ştiu, dar o să verificăm autopsia, era vorba de un făt neviabil şi o incompatibilitate de RH", declară Bogdan Nică, manager SJU Ploiești.

Familia femeii a depus ieri dimineaţa, la 13 zile de la nefericitul eveniment, şi o plângere penală la poliţie. Agenţii au deschis o anchetă.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Întrebarea zilei Credeţi că legea care permite uciderea urşilor agresivi va rezolva problema atacurilor tot mai dese? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰