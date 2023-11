Vezi și

Aşa se deschide poarta către Rovaniemi de România. Satul lui Moş Crăciun este ascuns în Negreşti, aproape de Cetatea Neamţului şi Humuleştiul lui Creangă. Între timp, în atelierul de jucării, ajutoarele Moşului au grijă ca niciun copil să nu fie dezamăgit în dimineaţa de Crăciun. Pentru ca toate darurile să încapă în tolba Moşului există şi un secret.

Un tur al "Satului lui Moş Crăciun" costă 60 lei ziua şi 100 de lei seara

Ines a venit tocmai de la Bucureşti, ca să-i dea personal scrisoarea Moşului. L-a surprins la treabă, în biroul său. "Am scris ca am fost o fetita foarte cuminte si am ascultat pe parinti", a declarat Ines. "Trebui sa cunoască şi ei magia Craciunului si mai ales pentru ca e o lume plina de rautate si trebuie sa fie si ceva bine", spune un părinte.

"As vrea sa ascultati parintii pentru ca parintii sunt cei mai buni prieteni ai nostri. Şi dumneavostră ar trebui sa ascultati copiii pentru ca si copiii au ceva de spus", a fost sfatul Moşului. Înainte să se întoarcă acasă în Laponia, la Crăciuniţă, Moşul a fost darnic în sfaturi. Un tur al "Satului lui Moş Crăciun" costă 60 lei ziua şi 100 de lei seara, iar vizita se face doar cu programare.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News!