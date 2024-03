Vezi și

O coloană uriaşă de fum se ridică spre cer de la etajul 6 al unui bloc din cartierul Pantelimon din Bucureşti. În timp ce flăcările se extindeau cu repeziciune, locatarii priveau panicaţi cum apartamentele lor sunt cuprinse de un fum dens.

Locatar: Prima oară am crezut că mi-a luat foc calculatorul. L-am demontat pentru că mirosea a fum.

Pompierii abia au reuşit să îi scoată pe oameni pe casa scării.

Locatar: Ia uite ce e aici!

Locatarii spun că au auzit bubuituri puternice

Femeie: A explodat ceva la etajul 6. Am fost chemată de un vecin că a luat foc blocul. Chiar de două ori cred că au bubuit. Nu am auzit în viaţa mea aşa, dar s-a auzit destul de tare. Am deschis uşa la apartament şi deja era negru la etajul 6. Pur şi simplu am coborât în fugă pe scări. Şi pisicile le-am salvat.

Fumul a fost atât de dens, încât blocul s-a înnegrit.

Locatar: La mine în casă, pe unde am călcat, uite, negru. De la foc. A rămas funingine pe jos.

Peste o oră le-a luat pompierilor să stingă flăcările, timp în care traficul a fost oprit în zonă. Pompierii vor stabili exact de la ce a izbucnit incendiul.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Vă scoateţi televizoarele şi încărcătoarele din priză atunci când nu sunteţi acasă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰