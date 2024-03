"Nu vreau să-i fac rău că poate ne împăcăm". După o relație de 3 săptămâni, o tânără ieșeancă s-a despărțit de iubit și l-a jefuit înainte să plece din casa lui

Ioanela, tânăra de 17 ani din Iași, este acuzată de familia fostului iubit, un tânăr de 20 de ani, că a furat mai multe obiecte din casa lor din Târgu-Neamț. Fata a avut o relație de doar trei săptămâni cu tânărul, timp în care ea a locuit în casa lui, potrivit BZI.ro.

„Această fată, să aveți grijă la ea! Își caută prieten pe rețelele de socializare! Fratele meu a adus-o acasă cu tot cu copilul său mic, stă 2, 3 săptămâni și după fură ceea ce ai prin casă și pleacă! Asta a făcut acum câteva zile în urmă”, se arată într-o postare postată pe un grup de Facebook.

Despărțire urmată de furt

„Eu am avut o relație cu această fată timp de 3 săptămâni, a locuit la mine. Nu eu fac postările alea, cred că sora mea le face, eu nu mai am legătură cu familia mea. Nu știu exact cine postează, dar e cineva din familie, pentru că știe exact ce s-a întâmplat. Eu nici nu mai sunt acasă, nu am treabă cu conturile alea de Facebook. Eu nu vreau să-i fac rău, mă gândesc că poate ne împăcăm. Într-adevăr, ea, când a plecat, a luat din casă un telefon mobil și niște haine de ale mamei, dar nu am treabă eu cu acele lucruri”, a declarat fostul partener al fetei.

Totuși, adolescenta are o altă variantă. Ea spune că a fost hărțuită de tânărul de 20 ani și că acesta vrea să-i facă rău pentru că s-au despărțit.

„Este o hărțuire. El își face conturi de Facebook și îmi dă mesaje. Are 20 de ani și este din Târgu Neamț. S-a înscris în grupurile din Iași ca să-mi facă rău. E înscris de aproape o lună și ceva. Noi am avut o relație timp de 3 săptămâni, de pe 13 ianuarie, până pe 9 februarie. E foarte deranjat ceea ce face”, a mărturisit fata.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Este o idee bună interzicerea camerelor de filmat în proprietăţile închiriate în regim Airbnb? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰