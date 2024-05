Vezi și

Acvila a fost găsită din întâmplare de câţiva ornitologi pe un câmp din Arad. Avea o aripă ruptă, iar la prima vedere starea ei părea a fi una extrem de gravă. Au luat-o de acolo şi au dus-o la un cabinet veterinar din Târgu Mureş. După ce au consultat-o, veterinarii au luat decizia să o opereze.

Dr. Borka-Vitalis Levente, medic veterinar: Până la urmă am intervenit chirurgical. Capetele fracturate le-am fixat cu o tijă. După trei săptămâni tija respectivă a trebuit îndepărtată şi am m ai suferit încă o operație.

În urma intervenţiei, pasărea extrem de rară a fost mutată la un Centru de Reabilitare a Animalelor Sălbatice. Acolo, acvila trăieşte într-o volieră, o cușcă de mari dimensiuni, unde poate să-și testeze zborul.

Papp Tamas, reprezentant Centru de Reabilitare: Pasărea era într-o stare deplorabilă, cu aripa ruptă, foarte slăbită. Acum stă destul de bine şi avem speranţe mari ca ea să plece în câteva săptămâni.

Dr. Borka-Vitalis Levente, medic veterinar: Toate au decurs normal şi cu toate că pronosticul în astfel de fracturi este destul de grav, situaţia pacientului este promițătoare. În viitorul apropiat o să fie liberă.

Pentru ca readaptarea ei în sălbăticie să fie una mai uşoară, oamenii interacţionează cu acvila, doar în momentul în care trebuie s-o hrănească. "Şi-a revenit destul de bine. Am întrebat ce face pasărea, mişcă, nu mişcă. Dacă mai are ceva probleme. Îi aduce de la avicola carne de pui şi iepure. Mănâncă destul de bine". Acvila de câmp este o specie pe cale de dispariție în Europa, iar la noi în țară mai sunt doar 10 exemplare.

