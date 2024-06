Accidentul s-a petrecut chiar în kilometrul 0 al Capitalei, la intersecția bulevardelor Dimitrie Cantemir cu Unirii. Potrivit martorilor, un microbuz care transporta cetăţeni nepalezi a trecut pe culoarea roșie a semaforului și a lovit în plin un autoturism care circula regulamentar.

Accident în centrul Capitalei. 12 persoane au ajuns la spital

În dubă se aflau zece persoane, iar în maşina cu care s-a cioccnit erau alte cinci. 12 dintre victime au fost transportate la spital, în timp ce 3 au refuzat transportul. La fața locului au ajuns imediat mai multe echipaje de poliție, pompieri ISU Bucureşti-Ilfov și 9 ambulanțe SMURD.

Vezi și

Sublocotenent Ana Covașniuc, ofițer relații publice ISU Bucureşti - Ilfov: Nu sunt persoane blocate sau încarcerate. Toate sunt conştiente.

Treziţi de zgomotul puternic al impactului, oamenii din zonă au ieşit din case pentru a ajuta victimele. "Am văzut că tot scoteau din dubă victime. Uşor rănite din ce am văzut eu", spune unul dintre martori. "Am văzut doar o coloană mare de poliţie aici şi am ocolit şi ne-am oprit aici să vedem şi văd că este o maşină daună totală", explică altcineva.

Unul dintre şoferi nu a putut fi testat cu aparatul etilotest din cauza rănilor suferite. Poliţia face în continuare verificări, iar o anchetă va stabili cu exactitate cum s-a întâmplat totul!

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Ascultaţi manele? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰