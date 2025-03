"M-am speriat, am auzit o bufnitură şi m-am trezit. Am zis că a pocnit o bombă. O bufnitură am auzit, m-am speriat şi când am văzut...casa e jumătate sfărâmată", spune proprietarul casei.

Bărbatul priveşte disperat din ambulanţă cum s-a ales praful de casa lui într-o secundă. Doar norocul a făcut să nu se afle în dormitor când bolidul a intrat prin pereţi. "Nici nu am putut să mă uit în camera cealaltă că era numai praf şi toate date peste cap. Făcut harcea parcea. Dacă venea în partea asta, cred că eram şi rănit. Nu ştiu dacă mai trăiam", mărturiseşte bărbatul.

Şoferiţa, violentă cu jurnaliştii: a lovit un cameraman când a ajuns la spital, pentru recoltarea de probe biologice

Omul a scăpat nevătămat, dar a suferit un atac de panică şi a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. La spital a ajuns şi şoferiţa care a provocat accidentul, pentru recoltarea de probe biologice, după ce testul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,63 în aerul respirat. Când a ajuns la unitatea de primiri urgenţe, tânăra de 22 de ani a început să devină violentă cu jurnaliştii.

Poliţiştii au descoperit că maşina avea inspecția tehnică periodică expirată, ceea ce ridică semne de întrebare și asupra stării tehnice a autoturismului. Alături de şoferiţă, în maşină se mai aflau trei tineri. Toţi au scăpaţi nevătămaţi în urma impactului. "Echipajul de ambulanţă a constatat că toate victimele din autoturism erau conştiente, autoevacuate, în număr de 4, au refuzat examinarea şi transportul la spital", a declarat Andreea Starica, medic ambulanţă.

Deși accidentul nu s-a soldat cu victime, pagubele materiale sunt semnificative. Bătrânul a rămas fără o parte din casă, iar maşina a fost făcută zob.

Şoferiţa are acum un dosar penal pentru conducere sub inflenţa alcoolului.

