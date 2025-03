Şoferul de ambulanţă care a salvat răniți din infernul de foc din Macedonia de Nord, găsit mort. Plecase pentru a se odihni, dar nu s-a mai trezit

După ce și-a încheiat tura extenuantă și s-a întors acasă pentru a se odihni, Gocevski nu s-a mai trezit. Colegii săi de la Spitalul General Kocani sunt în stare de șoc și profund îndurerați de această pierdere.

„După garda fatală în care am muncit fără încetare toată noaptea pentru a salva vieți, dimineața ne-a adus o altă lovitură tragică. Prietenul nostru, colegul nostru, șoferul și, mai presus de toate, OMUL Ilev Gocevski ne-a părăsit. Va rămâne mereu parte din echipa care a ajutat neobosit până în ultima clipă! Slavă ție, mare OM!”, a scris Zoran Popov, angajat la Spitalul General Kocani.

Această tragedie vine la doar câteva zile după incendiul devastator care a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică în clubul Pulse din Kocani, Macedonia de Nord. Focul a cuprins rapid clădirea în care se aflau sute de persoane. În urma incidentului, cel puțin 59 de oameni și-au pierdut viața, iar alți 155 au fost răniți.

Martorii oculari au relatat că singura ieșire din club era îngustă, ceea ce a îngreunat evacuarea. Iar ferestrele erau acoperite. Clubul nu avea autorizaţie, nu avea hidranţi şi nu avea pe nimeni care să supravegheze jocul de artificii. Astfel tinerii nu au avut nicio şansă să scape din capcana de foc. Flăcările s-au extins rapid, transformând petrecerea într-o scenă a groazei. Echipele de salvare, inclusiv Gocevski și colegii săi, au intervenit prompt pentru a transporta victimele la spital.

Mărturii din infernul de foc

"Toţi au început să se împingă. Am luat-o spre ieşire. Nu ştiu cum am sfârşit pe podea şi nu am putut să mă mai ridic. Atunci lumea a început să mă calce în picioare. Nu mai ştiu cum am reuşit să ies", a declarat o tânără care a supravieţuit infernului.

23 de suspecţi au fost reţinuţi până acum. Printre ei funcţionari publici din ministerul economiei, bănuiţi că ar fi eliberat autorizaţia falsă, dar şi angajaţi ai clubului. Fostul ministru al Economiei, Kreshnik Bekteshi, şi alţi doi oficiali au ajuns aseară la audieri, iar primarul din Kocani şi-a dat demisia.

Autorităţile macedonene spun că membrii trupei DNK, ADN în traducere, sunt cei care au cerut să fie aprinse artificii în timpul spectacolului. În timp ce unii îi învinuiesc, alţii îi consideră eroi. Martorii spun că Andrej Gjorgieski, unul dintre vocalişti, a murit încercând să-i salveze pe alţii.

