Tragedia s-a petrecut pe drumul de la ieşirea din municipiul Huși spre Crasna.

"Nu au adaptat viteza la condiţiile de mers, au derapat, au intrat pe contrasens şi impactul a fost destul de puternic pentru ei", spune Bogdan, șoferul uneia dintre maşini.

Mărturia şoferului uneia dintre maşini

Şoferul celei de-a doua maşini a încercat să evite impactul, însă acesta a fost inevitabil.

"Am frânat instant pentru că i-am văzut că veneau în derapaj din curbă, am văzut că vin în lateral. Am frânat instant, dar ce să frânezi că o intrat direct în noi cu lateralul lor", spune Bogdan, șoferul uneia dintre maşini.

În urma impactului, mai multe persoane au rămas încarcerate. Pentru doi tineri, medicii nu au mai putat face nimic ca să-i salveze.

"Cele două victime decedate sunt doi tineri cu vârste de 19 şi 24 de ani", spune Anton Sergiu Nicolae, Comisar șef de poliție.

A treia victimă a fost scoasă din maşină de către ceilalţi şoferi participanţi la trafic, iar din cauza rănilor grave suferite a ajuns la spital.

"Un bărbat a suferit un politraumatism al membrelor inferioare, acesta fiind transportat la cea mai apropiată unitate medicală de urgenţe. Celelalte două persoane implicate în accident au fost evaluate însă nu au necesitat îngrijiri medicale", spune Anton Sergiu Nicolae, Comisar șef de poliție.

Din cauza accidentului, traficul a fost complet blocat aproape două ore, formându-se coloane lungi de mașini. Polițiștii din Huși au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

