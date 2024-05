Vezi și

În şir indian, aşa s-au aşezat şoferii la coadă, după ce poliţiştii i-au tras pe dreapta să le împartă amenzi. Motivul? Voiau să ocolească tirurile şi camioanele care blocau ambele benzi pe sens de pe podul Agigea, pe DN39

S-au ales cu amenzi usturătoare, pentru că au depășit camioanele pe contrasens

Sătui să aştepte după zecile de tirur care blocheaza ambele benzi de circulaţie, soferii au luat-o pe contrasens. Aici, surpriză, i-au aşteptata polişistii de la Rutieră, care i-au lăsat pietoni pentru următoarele două luni de zile.

Șofer: Stau şi iau carnetele la oameni şi blochează şoseaua, că am venit pe contrasens. Păi ce fac, am stat de o oră aici şi ei n-au niciun stres. I-am zis, am copil mic în maşină.

Două echipaje ale Poliţiei Rutiere au împărţit zeci de amenzi timp de câteva ore. Oamenii acuză nu este vina lor, ci infrastructura rutieră e problema.

În total, poliţiştii din Constanţa au aplicat 11 sancțiuni contravenționale şi au reținute 11 permise de conducere pentru depășirea neregulamentară.

