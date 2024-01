Vezi și

Pentru a rezolva pretenţiile transportatorilor, Autoritatea de Supraveghere Financiară a propus mai multe măsuri care îi vizează însă pe toţi şoferii. Plata în rate a RCA este cea mai importantă schimbare. Pentru unii şoferi, costul unei poliţe este o povară. De exemplu, un proaspăt conducător auto trebuie să plătească peste 2.500 lei, mai mult decât un salariu minim. Dacă propunerea devine lege, şoferul ar putea plăti această sumă în maxim 4 rate, a câte 625 de lei.

O altă măsură ar putea fi suspendarea contractelor RCA pe durata în care maşina nu este utilizată

Unele magazine online au şi acum oferte de plată în rate fără dobândă, dar nu e o practică uzuală la nivelul asigurătorilor şi brokerilor. Însă analiştii nu sunt la fel de entuziaşti ca şoferii. "Firmele de asigurări îşi desfăşoară activitatea după nişte planuri de afaceri, în acre încasările sunt esenţiale. Nu ştiu în ce măsură plata în rate a fost luată în calcul de companii. Ar trebui să vină cu capital suplimentar pentru a putea susţine bussinesul, iar asta ar putea reprezenta o problema pentru multi dintre jucatorii din piata", a declarat Adrian Negrescu, anaslist economic.

O altă măsură ar putea fi suspendarea contractelor RCA pe durata în care maşina nu este utilizată. Polita isi va prelungi astfel valabilitatea. ASF vrea să rezolve şi anomalia preţurilor din piaţă. Acum, RCA ul pe 6 luni costă aproape cât cel pe un an sau chiar mai mult. Deocamdată, ASF nu a venit cu detalii despre proiect. În absenţa unui studiu de impact, analiştii nu exclud un nou faliment. "S-ar putea sa ne trezim cu noi falimente in acest sector si asa extrem de fragil, cu o rata a accidentelor foarte mare", a declarat Adrian Negrescu, analist economic. Preţurile poliţelor RCA sunt plafonate până în martie. Autorităţile iau in calcul prelungirea măsurii cu încă trei luni.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰