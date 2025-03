Un astfel de defibrilator a fost montat la un liceu din Oradea, iar profesorii și elevii au participat cu mare interes la instructajul de folosire a noului aparat, care poate face diferenţa dintre viaţă şi moarte. "Adevărul e că doar în momentul în care participi la astfel de cursuri de instruire îţi dai seama cât de mult îţi lipsesc şi cât de mult ai nevoie de ele", a declarat Luminița Hegyes, profesoară.

Fiecare defibrilator a costat 4.350 de lei

"Am înţeles multe lucruri, am învăţat multe lucruri şi pentru mine au fost multe noutăţi", a declarat Bogdan Karoi, profesor. Aparatele dau comenzi vocale, care îndrumă utilizatorul cum să le folosească. "Ne-am gândit că am putea investi în societate, în copiii noştri şi în viitorul nostru. Aparatul în sine recunoaşte ritmurile cardiace şi oferă pacientului în stop cardio-respirator o şansă în plus la viaţă", a declarat Kis Balasz, inițiatorul proiectului.

Un ONG din Oradea a fost cel care a donat cele 15 defibrilatoare, iar acestea vor putea fi folosite atât în școli, cât și în apropierea unităților de învățământ. "Este important să ai lângă tine, undeva, o posibilitate care îţi poate oferi viaţa", a declarat Marta Vad, directoare liceu. Fiecare defibrilator a costat 4.350 de lei, iar Inspectoratul Școlar Județean dorește ca în 2 ani de zile, fiecare unitate de învățământ din județ să aibă în dotare un astfel de aparat.

"Reprezintă un pas înspre normalitate. Un pas mic, dacă doriţi, înspre oferirea unei şanse la viaţă", a declarat Alin Ştefănuț, ISJ Bihor. Din motive de siguranţă, defibrilatoarele nu vor fi montate în spaţiile publice.

